На чем экономят россияне?

За последний год почти треть россиян сократили траты на путешествия, а еда перестала быть главной статьей экономии, говорят социологи.

Во всероссийском опросе, проведенном холдингом «Ромир», участвовали полторы тысячи взрослых респондентов из городов и сел всех федеральных округов. Их спрашивали, на чем они экономили в течение последнего года. О результатах исследования пишет РИА Новости.

Только 17 процентов заявили, что они ни на чем не экономят.

«Таким образом, был прерван тренд по увеличению числа граждан, которые не экономят: в 2016 году — 11 процентов, в 2017 году — 18, а в 2018 — уже 24 процента», — говорится в исследовании.

Число россиян, сокративших траты, увеличилось по всем статьям расходов. Причем, в отличие от предыдущих лет, еда перестала быть главной статьей экономии.

«Больше, чем на еде, в течение прошедшего года россияне экономили на путешествиях — об этом заявили 29 процентов», — сообщает «Ромир». Годом ранее этот показатель составлял 12 процентов.

Тем не менее почти четверть опрошенных (24 процента) заявили, что вынуждены экономить на еде, — по сравнению с 17 процентами в прошлом году.

Третье место занимают расходы на одежду и обувь: если в 2018 году о такой экономии сообщили девять процентов опрошенных, то теперь этот показатель вырос до 23 процентов. Увеличилась доля тех, кто сократил траты на развлечения — с шести до 22 процентов, деликатесы — с шести до 20, на алкоголь и сигареты — с пяти до 13, на рестораны — с четырех до 15, на косметику — с одного процента до восьми.

Кроме того, доля экономящих на медицине выросла с одного процента до семи, на бытовых услугах — c трех до восьми, на транспорте — с одного процента до пяти, на занятиях спортом — также с одного процента до семи. При этом россияне снова начали экономить на мобильной связи: это делают четыре процента опрошенных, хотя прошлогодний опрос таких людей не зафиксировал. Еще 11 процентов экономили на гаджетах (годом ранее — два процента).