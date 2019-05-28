Почти половине россиян денег хватает только на еду и одежду

Росстат подготовил доклад о распределении домохозяйств по оценке финансового положения за четвертый квартал 2018 год, из которого следует, что почти половине российских семей (48,2 %) денег хватает только на еду и одежду. На товары длительного потребления (например, на смартфон, холодильник, стиральную машину, мебель и др.) финансовых ресурсов этой части населения уже недостает, пишет РБК.



Отметим, что этот показатель лучше, чем годом ранее. В 2017 году денег только на еду и одежду хватало 49,8% семей.

Самая высокая доля респондентов, которые не могут позволить себе товары долговременного пользования, — среди молодых семей (59,2%) и семей, состоящих только из неработающих пенсионеров (57,9%)