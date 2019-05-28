Изменились правила обязательного медстрахования

17 мая в Минюсте зарегистрирован Приказ Минздрава от 28.02.2019 № 108н «Об утверждении Правил обязательного медицинского страхования».
Согласно документу, профилактическая работа поликлиник будет усилена.
В течение ближайших двух лет планируется провести диспансеризацию и профилактический осмотр россиян, чтобы понять базовый уровень здоровья граждан и определить, какие заболевания распространены в регионах. По итогам для каждого жителя определят группу здоровья, передает РБК.
Хроническим больным назначат диспансерное наблюдение и будут их обследовать несколько раз в год.
Причем медики и представители страховой компании сами будут напоминать человеку о необходимости пройти осмотр.
Напомним, в начале мая вступили в силу новые правила прохождения диспансеризации. Изменения коснулись граждан старше 40 лет, которые теперь смогут проходить такие обследования ежегодно.
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