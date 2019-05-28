Тинькофф прекращает работу ипотечного брокера

Группа Тинькофф на своем сайте сообщила о прекращении работы сервиса «Тинькофф Ипотека», который выступал в качестве брокера. Последний день приема новых заявок на ипотечные кредиты — 31 мая 2019. Обслуживание текущих клиентов продлится до 31 августа 2019.

Сервис работал 4 года и стал драйвером на российском финансовом рынке в области удаленного ипотечного кредитования. Клиентам предоставлялся полный комплекс услуг, в том числе по страхованию, оценке и даже подбору подходящих квартир в рамках витрины новостроек.

«Сегодня мы видим, что такая модель развития продукта, отмеченного престижными международными наградами, к сожалению, не может быть прибыльной на российском ипотечном рынке, который отличается высокой степенью концентрации среди ограниченного количества игроков», — отметил Председатель Правления Тинькофф Банка Оливер Хьюз.

За время существования проекта число пользователей ипотечной платформы достигло более 1 миллиона человек, а количество партнеров сервиса — риелторов и агентов недвижимости — выросло до 28 тысяч. Ежемесячно сервис Тинькофф Ипотека привлекал до 60 тысяч новых клиентов. Сумма выдач ипотечных кредитов через онлайн-платформу Тинькофф составляла более 25 млрд в год.