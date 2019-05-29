Куда сдавать отчетность по имущественному и земельному налогам, если земля и недвижимость проданы

Как представлять отчетность налогу на имущество организаций и земельному налогу при выбытии объектов налогообложения, рассказала ФНС в письме № БС-4-21/9108 от 16.05.2019.

В соответствии с пунктом 1 статьи 386 НК налогоплательщики налога на имущество организаций обязаны по истечении каждого отчетного и налогового периода представлять в ИФНС по месту нахождения объектов недвижимого имущества налоговые расчеты по авансовым платежам по налогу и декларацию по налогу.

Согласно пункту 1 статьи 398 НК организации — налогоплательщики земельного налога по истечении налогового периода представляют в ИФНС по месту нахождения земельного участка декларацию по налогу.

Когда ИФНС по месту нахождения недвижимого имущества (в том числе земельного участка) получит информацию о прекращении прав на такое имущество, организацию снимут с учета и передадут сведения в ИФНС по месту учета фирмы.

Таким образом, в случае наличия у налогоплательщика обязательств по исчислению налога на имущество организаций или земельного налога и представлению отчетности по указанным налогам в отношении объектов, права на которые прекращены, представление отчетности по соответствующему налогу осуществляется по местонахождению организации с указанием ОКТМО по местонахождению объекта налогообложения.