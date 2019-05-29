Оплата обучения детей не является пожертвованием

Если уплаченные образовательному учреждению средства не являются безвозмездным пожертвованием, то социальный налоговый вычет по ним не предоставляется. К такому выводу пришла ФНС России в ходе рассмотрения жалобы, пишет пресс-служба налогового ведомства.

Во время камеральной проверки декларации по НДФЛ инспекция установила, что налогоплательщик уплачивал детскому саду и лицею средства, используя при перечислении вид платежа «добровольные пожертвования». Однако фактически эти переводы пожертвованиями не являлись, так как гражданин таким образом оплачивал обучение своих детей. Поэтому инспекция отказала ему в предоставлении социального налогового вычета и возмещении НДФЛ. Налогоплательщик не согласился с этим решением и подал жалобу в ФНС России. Он указал, что добровольно перечислял средства в помощь образовательным учреждениям, а не ради экономической выгоды, поэтому считает отказ инспекции неправомерным.

При рассмотрении жалобы ФНС России установила, что комитет финансов города утвердил порядок, разграничивающий доходы в виде «безвозмездных перечислений» и «прочих доходов». Копии чеков свидетельствуют, что гражданин ежемесячно оплачивал обучение своих детей, используя наименование вида платежа «добровольное пожертвование» и указывая их данные. В банковских выписках о назначении платежей, предоставленных детским садом и лицеем, эти операции идентифицированы под кодом «прочие доходы», согласно действующему в городе порядку.

Таким образом, перечисленные образовательным учреждениям средства не являются безвозмездным пожертвованием, и инспекция не учла их в качестве социального налогового вычета обоснованно (пп. 1 п. 1 ст. 219 НК РФ).