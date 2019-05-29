Для многодетных семей могут ввести отцовский капитал

В России может появиться так называемый «отцовский капитал», который будут выплачивать при появлении в семье третьего ребенка.

Получить его можно будет при условии, что все дети рождены и воспитываются в одной семье, а их родители находятся в зарегистрированном браке.

Соответствующее предложение поступило от Общественной палаты, пишут «Известия».

Выплата многодетным папам будет сопоставима с маткапиталом, размер которого составляет 453 тыс. рублей.

«Это не просто финансовая, это поддержка еще и ответственного отцовства и благополучия устойчивой многодетной семьи. Ведь, по исследованиям социологов, „третьего ребенка заказывает отец“. Но крен сейчас в сторону важности материнства, и роль отцов в госпрограммах остается недооцененной», — прокомментировал зампредседателя комиссии ОП РФ по поддержке семьи, материнства и детства, член общественного совета при Минтруде Сергей Рыбальченко.

В число пилотных регионов первого этапа внедрения «отцовского капиала» предлагают включить Дальний Восток, Калининградскую область, Севастополь и Крым. На втором этапе в него должны войти демографически депрессивные регионы Центрального и Северо-Западного федеральных округов, а на завершающем — все оставшиеся.