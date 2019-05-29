«Тинькофф Бизнес» запустил новый бесплатный сервис для бизнеса

Сервис «Тинькофф банка» для обслуживания малого и среднего бизнеса «Тинькофф Бизнес» запустил сервис «Финансовый учёт». С его помощью предприниматели могут планировать и анализировать движение денег внутри компании, рассказали vc.ru в «Тинькофф».

Например, сервис позволяет рассчитать срок окупаемости инвестиций или выплаты кредитов, а также проанализировать прибыльность конкретных проектов и структуру платежей по видам деятельности. Все доступные данные могут быть представлены в таблицах или графиках.

Сервисом могут бесплатно воспользоваться владельцы расчётных счетов «Тинькофф Бизнеса». «Финансовый учёт» доступен в личном кабинете предпринимателя на сайте «Тинькофф» во вкладке «Сервисы».