Джин-тоник и «отвертку» могут запретить

Пивные напитки со вкусом слабоалкогольных коктейлей — таких как ром-кола, джин-тоник, «отвертка» предлагают запретить. С таким предложением в Минфин обратилась «Опора России».

Сейчас производители продают такие коктейли как пивные напитки, так как для них действует более низкий акциз. Если предложение «Опоры России» будет принято, слабоалкогольные коктейли могут подорожать примерно на 40%, пишут «Известия».

Сейчас изготовители таких напитков зачастую вводят потребителей в заблуждение, сказал предправления Объединения участников пивобезалкогольного рынка Игорь Хавский. Они выдают слабоалкогольную продукцию, которую производят с помощью этилового спирта и ароматических добавок, за пивные напитки натурального брожения.

«Такую практику могут пресечь», — отметил он.