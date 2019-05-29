Доходы россиян снижаются, бедных меньше не становится

Реальные располагаемые денежные доходы россиян вопреки ожиданиям властей продолжат падение и в 2019 году, считают экономисты ВШЭ и РАНХиГС. Более того, предпосылок для роста реальных доходов на сегодняшний день нет, отметили эксперты.

Напомним, реальные доходы граждан падали на протяжении 2014–2017 годов, в 2018 году они показали несущественный рост — на 0,1%. В начале 2019 года доходы россиян сократились на 2,3%.

Между тем одна из национальных целей развития до 2024 года, поставленных президентом в майском указе, — добиться устойчивого роста реальных доходов россиян, пишет РБК.

По итогам 2018 года уровень бедности, то есть доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, сократился на 0,3 п.п. и составил 12,9%. Этому способствовало увеличение МРОТ и повышение зарплат бюджетников.

В 2019 году уровень бедности должен снизиться до 12% по плану правительства. Однако на 2019 год не запланировано реализации столь же значимых мер, поэтому ждать снижения уровня бедности не приходится, отмечают эксперты.