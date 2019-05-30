В декларации по земельному налогу ИФНС ищет данные застрахованных лиц

Читатель нашего форума сдал ошибочную декларацию по земельному налогу, и поэтому ему пришлось отправлять следом уточненный отчет.

Однако с «уточненкой» что-то пошло не так... Программный комплекс ФНС, не смог «переварить» эту декларацию, так как выявил несоответствия и ошибки.

Конечно, бухгалтеры тоже люди, а людям свойственно ошибаться. Однако ошибки, обнаруженные налоговиками, вызывают недоумение, ибо они совершенно «из другой оперы».

Налогоплательщик получил требование, в котором сообщается, что в его декларации по земельному налогу присутствуют расхождения в персонифицированных сведениях о застрахованных лицах. Чтооо?

Обсуждение происходит в теме форума «Про декларацию на земельный налог или гемор на пустом месте».

Вот такие вот чудеса цифровизации от ФНС...

Добавим, что такое явление — случай, увы, не единичный. В группе «Красный уголок бухгалтера» на Фейсбуке коллеги рассказывают, что получают такие же отказы из ИФНС в ответ на отправленные декларации по НДС, налогу на прибыль, НДФЛ. То есть декларации разные, а несоответствие в них программа налоговиков находит одно и то же, причем никакого отношения к этим декларациям не имеющее.

Мне такой отказ на прибыль приходил. После 9-ой поданной уточненки (ничего не меняла в декл, просто подавала с новым номером) позвонила (!!!!) инспектор и попросила больше не подавать- сказала, что у них в проге глюк. — пишет Anna