Критерий нуждаемости для получения пособия на детей значительно увеличат

Правительство решило изменить правила назначения пособий на при рождении первого или второго ребёнка. Проект поправок в закон «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» уже внесен в Госдуму.

Действующей редакцией закона установлено, что право на получение выплат имеют семьи, в которых размер среднедушевого дохода не превышает полуторакратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в соответствующем субъекте РФ. Кабмин предлагает увеличить этот критерий с полуторакратной на двукратную величину.

Принятие законопроекта позволит увеличить в 2020 году число получателей выплат на 359 тысяч в связи с рождением первого ребёнка и на 410 тысяч в связи с рождением второго ребёнка, говорится в пояснениях на сайте Правительства.