В УФНС обещали разобраться с давлением на «Клерк» из-за критики ФНС

На днях мы обнародовали информацию о давлении на нашу редакцию от анонимных источников, которые представлялись связанными с ФНС.

Угрожая «уголовкой» руководителю «Клерка», они требовали удалить с сайта материалы и иллюстрации с критикой ФНС относительно сбоя при внедрении программы «АИС Налог-3», но мы воспротивились введению такой цензуры.

После этого с владельцем «Клерка» Борисом Мальцевым связались из краевого УФНС и пригласили на встречу. Накануне эта встреча состоялась.

Замначальника УФНС Краснодарскому краю Матрухова Евгения Евгеньевна сказала, что проверит факты, изложенные в публикации.

Она сообщила, что удивлена публикацией. По ее мнению, вопросы, указанные в публикации, лучше решать через отдел по работе с обращениями, заявлениями, жалобами граждан. С учетом того, что УФНС будет проверять информацию, указанную в публикации, Евгения Евгеньевна попросила предоставить подробную информацию по неправомерным действиям.

«Клерк» надеется, что в УФНС разберутся в этой неприятной ситуации и конфликт будет исчерпан.