Как отказаться от статуса самозанятого

хорошо, спс за подсказку) уже самой такие мысли в голову давно приходят) хоть бы стольник выбить,...
Где 150 - там прямо рестораны-рестораны, 70 - фаст-фуды
Основная работа - три торговые точки, 2 калькулятора, кадровик, зп 150, бизнес-ланч за счёт работ...
Так ведь наоборот дают, а не забирают. Поэтому всенепременно расскажут...
Вот жаль, что не всем по 30%...
за 150 в Мск нужно знать ВЭД, МСФО, технический английский и желательно китайский, опыт работы на...
я так понимаю здесь есть проналоговый поддержанец
а сколько у вас торговых точек? у меня 8 , один человек в подчинении, зп 85, бизнес ланч за счет ...
Иначе говоря, остается одна действующая касса у атола. К ней прикручиваем всех курьеров чере...
Можно и арендованной пользоваться. Закон очень сильно упрощает жизнь в этом плане...
Отвечаю. Чтобы не выйти за границы нижней планки по объёму НДС в % от оборота, чтобы внеплановую ...
Без участия человека? Сама засасывает бумажки со стола в сканер, а потом раскладывает по папкам? ...
Т.е. все эти терминалы у курьеров можно убрать и заняться программным обеспечением на смартфонах ...
и минус за необходимость регистрации "для попробовать"....
Natalie Chi, см. п. 4 ст. 346.20, п. 3 ст. 346.50.
Именно к интернет-магазинам и относится, и к курьерским службам.Стоит Атол в офисе, с помощью спе...
Все возможно! У меня несколько иное предположение, но схожее. Просто Грузинцев это возможно корму...
Угу. Свежая (вчера получил) карта, на ней прописан некий "MOMENTUM R"...
"Поправки в закон 54-ФЗ также дают право не печатать бумажный кассовый чек организациям...
Федеральная налоговая служба: Письмо № СА-4-7/8614 от 07.05.2019 О направлении обзора судебной пр...
Приходовать по документам поставщика, отдельным внутренним документом переименовывать....
Начнём с того, что у меня нет адвокатского статуса, я обычный налоговый консультант с юридическим...
Красавцы, одной рукой дают, другой забирают. Интересно по зомбоящику об этом расскажут?...
Большое спасибо что отметили.
У меня была ставка 0% впервые 2 года после регистрации в качестве ИП. Называется "Налоговые каник...
посмотрите соседнюю тему, про ИП, которому доначислили дофигиллиард налога. Там документы есть, н...
На мой взгляд минусы -это никак не ЭДО, поскольку тратится время на распечатку и время на сканиро...
мне интересно другое. Почему все молчат про руководителя? Понятно, что учет ведет главбух, и т.д....
Интересно получится ли собрать доказательную базу в виде письменных ответов налоговой , что у ни...
тут скорее чьи-то интересы. Пришел управляющий и объявил, что все бухгалтеры, что работали в ОАО ...
Работал в Сбере в СБ с 2008 по 2011 год. Действительно не лютовали по 115-ФЗ, но такие операции в...
Тут вы правы, многие наши пользователи говорят "вау, а что так можно было?" или "это просто чудо"...
где законодательно закреплен срок хранения квитанций к ПКО? Тем более, что она там УЖЕ не работае...
Вопрос был в уровне представленных доказательств и в уровне доверия им. Вы же за правовое государ...
как я поняла, речь идет о 2013-15 годах. В то время банки не лютовали по 115ФЗ так, как сейчас. Н...