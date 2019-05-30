Как отказаться от статуса самозанятого

Сняться с учета и перестать быть плательщиком налога на профессиональный доход можно через приложение «Мой налог», пояснил замруководителя ФНС Даниил Егоров.

Для отказа от статуса плательщика НПД пользователь приложения должен нажать на кнопку «Сняться с учета». Далее необходимо выбрать одну из трех причин: «Я больше не занимаюсь такой деятельностью», «Мне сложно работать с этим приложением», «Я стал госслужащим» — и подтвердить свое решение.

Снятие с учета произойдет автоматически, передает РБК.