Полномочия по выдаче ЭЦП юрлицам предлагают отдать ФНС

В Минкомсвязи планируют ужесточить требования, содержащиеся в федеральном законе «Об электронной подписи».

Об этом Business FM сообщил директор правового департамента Минкомсвязи России Роман Кузнецов.

Министерство предлагает передать полномочия по выдаче сертификата юридическим лицам в ФНС, забрав его у коммерческих удостоверяющих центров. А самим удостоверяющим центрам ущественно увеличить требования к собственным средствам и к объемам финансового обеспечения ответственности.

Сейчас в действующем законе процедуры идентификации единообразно не прописаны. В законопроекте вводятся четыре способа идентификации: один из них — при личной явке, три — дистанционная идентификация, в том числе с помощью единой системы биометрической идентификации и документов, удостоверяющих личность, нового поколения.

Об ужесточении требований по выдаче ЭЦП начали говорить после нескольких случаев продажи собственности без ведома её владельцев.