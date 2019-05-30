Полномочия по выдаче ЭЦП юрлицам предлагают отдать ФНС

В Минкомсвязи планируют ужесточить требования, содержащиеся в федеральном законе «Об электронной подписи».
Об этом Business FM сообщил директор правового департамента Минкомсвязи России Роман Кузнецов.
Министерство предлагает передать полномочия по выдаче сертификата юридическим лицам в ФНС, забрав его у коммерческих удостоверяющих центров. А самим удостоверяющим центрам ущественно увеличить требования к собственным средствам и к объемам финансового обеспечения ответственности.
Сейчас в действующем законе процедуры идентификации единообразно не прописаны. В законопроекте вводятся четыре способа идентификации: один из них — при личной явке, три — дистанционная идентификация, в том числе с помощью единой системы биометрической идентификации и документов, удостоверяющих личность, нового поколения.
Об ужесточении требований по выдаче ЭЦП начали говорить после нескольких случаев продажи собственности без ведома её владельцев.
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