Клерк.Ру

Налоговики напомнят вам о налоговых долгах по SMS

Налоговые органы получат право информировать налогоплательщиков, плательщиков сборов, плательщиков страховых взносов, налоговых агентов о наличии у них недоимки или задолженности по пеням, штрафам, процентам посредством СМС-сообщений или электронной почты.

Делать это они смогут не чаще одного раза в квартал.

Соответствующие поправки в ст. 31 НК разработаны Правительством и внесены в Госдуму.

Что еще поменяется, читайте в статье «НК сильно изменят: проект уже внесен в Госдуму».

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