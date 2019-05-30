Налоговики напомнят вам о налоговых долгах по SMS

А что Вы хотите узнать из трудовой книжки? Я при приеме руководствуюсь резюме. И проверкой реальн...
Мой директор очень любит распознавать сканы и переводить их в ворд. В результате чего в документа...
Не трудно. Но если у ИП несколько печатей, какая из них будет оригиналом, а какая копией? Одна пе...
Хех, вызов для дачи пояснений - это ещё по-божески. Знакомо. Мы от ИФНС 6164 по г. Ростову-на-Дон...
Требуйте, чтобы она их потом еще и сшивала - иначе, что это за сервис такой и за такие-то деньжищ...
Хотел зайти, посмотреть, но ничего не увидел - обязательно нужна регистрация ( и это БЕЗ моего со...
То есть завести гаражик небольшой и таки хранить? Дома.....А уволившаяся Главбух должна отвечать ...
Я не сэкономлю абсолютно НИЧЕГО, т.к. не являюсь пользователем программы, о которой вы писали выш...
Вы о чём? о передаче дел? так сначала надо все эти доки самому переписать, сделав опись, а потом ...
Вы определитесь пожалуйста какую информацию хотите видеть. Потому что в трудовом договореточно та...
Вы бы поаккуратнее с формулировками, а то это смахивает на утверждение о несоответствии занимаемо...
это дальнейшие планы. Пока только заплатки ставят. Перешивать все будут когда-нибудь потом, если ...
Еще раз внимательно перечитайте мой пост и что я хотел до вас донести....
С комментариями моими в адрес работы ФНС ознакомьтесь пожалуйста, особенно по поводу передачи адм...
Рассказ весь не опубликовался! Странно! Продолжаю: а снизу карикатуры надпись «ваши карманы должн...
Плацдарм для отступления подготовлен. Теперь систему обеспечения себе готовят......
молодец вы, что можно сказать) 220 я даже не могу мечтать) хотя на работе практически живу, сейча...
Ошибка третья. У государства и гражданина не может быть одинаковых доказательств. У государства в...
При полетах по Европе или из Европы в случае задержки рейса вы можете рассчитывать на компенсацию...
о!у меня и там, и там есть юристы.но жадные общепиты мне тоже попадались: типа 5 торговых точек з...
хорошо, спс за подсказку) уже самой такие мысли в голову давно приходят) хоть бы стольник выбить,...
Где 150 - там прямо рестораны-рестораны, 70 - фаст-фуды
Основная работа - три торговые точки, 2 калькулятора, кадровик, зп 150, бизнес-ланч за счёт работ...
Так ведь наоборот дают, а не забирают. Поэтому всенепременно расскажут...
Вот жаль, что не всем по 30%...
за 150 в Мск нужно знать ВЭД, МСФО, технический английский и желательно китайский, опыт работы на...
я так понимаю здесь есть проналоговый поддержанец
а сколько у вас торговых точек? у меня 8 , один человек в подчинении, зп 85, бизнес ланч за счет ...
Иначе говоря, остается одна действующая касса у атола. К ней прикручиваем всех курьеров чере...
Можно и арендованной пользоваться. Закон очень сильно упрощает жизнь в этом плане...
Отвечаю. Чтобы не выйти за границы нижней планки по объёму НДС в % от оборота, чтобы внеплановую ...
Без участия человека? Сама засасывает бумажки со стола в сканер, а потом раскладывает по папкам? ...
Т.е. все эти терминалы у курьеров можно убрать и заняться программным обеспечением на смартфонах ...
и минус за необходимость регистрации "для попробовать"....
Natalie Chi, см. п. 4 ст. 346.20, п. 3 ст. 346.50.
Именно к интернет-магазинам и относится, и к курьерским службам.Стоит Атол в офисе, с помощью спе...