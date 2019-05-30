НК сильно изменят: проект уже внесен в Госдуму

Накануне вечером в Госдуму был внесен правительственный законопроект с множеством поправок в НК.

Напомним, проект был размещен для общественного обсуждения в марте. Однако ряд его положений к моменту внесения в Госдуму претерпели изменения.

Об основных поправках, которые готовятся к принятию, читайте в этом материале.

НДС

В целях исключения возможности использования схем ухода от НДС при реорганизации организаций и применения правопреемником специальных налоговых режимов законопроектом предусматривается восстановление правопреемником (правопреемниками) сумм НДС по товарам (работам, услугам), в том числе ОС, НМА и имущественным правам, полученным при реорганизации организации, ранее принятых к вычету реорганизованной организацией, в случае их дальнейшего использования правопреемником для осуществления операций, не облагаемых НДС в связи с переходом на специальные налоговые режимы.

НДФЛ

Проектом предусматривается сокращение с 5 до 3 лет минимального предельного срока владения объектом недвижимого имущества, по истечении которого доход, полученный физлицом от продажи такого объекта, освобождается от налогообложения, в случае если объект является единственным жилым помещением, находящимся в собственности налогоплательщика.

Имущественный вычет

Предлагается уточнить условия предоставления имущественных налоговых вычетов при приобретении жилья в сумме расходов на погашение процентов по кредитам (займам), полученным не только от банков, но и от организаций, если такие займы выданы в соответствии с программами помощи отдельным категориям заемщиков по ипотечным жилищным кредитам (займам), оказавшихся в сложной финансовой ситуации, утверждаемыми Правительством РФ.

Уточняются особенности применения имущественного налогового вычета, когда НДФЛ подлежал исчислению с полученного в дар имущества, а также повторно — при продаже такого имущества, в целях устранения двойного налогообложения.

Уплата НДФЛ и отчетность

Налоговым агентам, имеющим несколько обособленных подразделений на территории одного муниципального образования, предоставляется право перечислять удержанные суммы налога в бюджет по месту нахождения одного из таких обособленных подразделений и туда же сдавать 6-НДФЛ и 2-НДФЛ.

Налоговый агент самостоятельно выбирает такую «обособку», уведомив об этом налоговиков.

Формы 6-НДФЛ и 2-НДФЛ в электронном виде должны будут сдавать налоговые агенты при численности физлиц от 10 человек (сейчас — 25).

Уплата НДФЛ за счет агента

Сейчас на основании п.9 ст.226 НК уплата НДФЛ за счет средств налоговых агентов не допускается.

Но проектом внесут поправку, согласно которой исключение будут составлять случаи доначисления налога по итогам налоговой проверки при неправомерном неудержании (не полном удержании) налога налоговым агентом.

Таким образом, если агент не удержал налог, хотя должен был, и налоговики этот факт обнаружили, то физлицо материально не пострадает — НДФЛ будет платить налоговый агент за счет собственных средств.

Ценные бумаги

Налоговыми агентами по НДФЛ будут признаваться также российские организации и ИП, осуществляющие выплаты по договорам купли-продажи (мены) ценных бумаг, заключенным ими с налогоплательщиками.

Указанные налоговые агенты при определении налоговой базы по операциям с ценными бумагами на основании заявления налогоплательщика могут учитывать фактически осуществленные и документально подтвержденные расходы, которые связаны с приобретением и хранением соответствующих ценных бумаг и которые налогоплательщик произвел без участия налогового агента.

Акцизы

Уточняется определение электронных систем доставки никотина, признаваемых подакцизным товаром в соответствии со статьей 181 НК, и приводится в соответствие с Национальным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 58109-2018 «Жидкости для электронных систем доставки никотина».

В статью 193 НК предлагается внести изменения в целях устранения несоответствия показателей мощности двигателя автомобилей легковых, указанной в киловаттах, и мощности двигателя, указанной в лошадиных силах.

Налог на прибыль

Установлена ставка по налогу на прибыль организаций в размере 0 % в отношении доходов, получаемых региональными или муниципальными музеями, театрами и библиотеками. На постоянной основе продлено действие ставки по налогу на прибыль 0 % для организаций, осуществляющих образовательную и медицинскую деятельность.

В целях исключения незаконной налоговой оптимизации предусмотрен особый порядок учета прибыли (убытков) при реорганизации организаций, а также исключение возможности возврата излишне уплаченного налога на прибыль организаций в срок, превышающий 3 года со дня уплаты указанной суммы налога, путем внесения исправлений в налоговую декларацию текущего периода.

Уточняется порядок отнесения имущества к амортизируемому, имея в виду необходимость формирования остаточной стоимости подобного имущества, несмотря на то, что это имущество может временно не использоваться в деятельности, направленной на получение дохода. Одновременно регламентирован порядок применения налогоплательщиками того или иного способа начисления амортизации.

Для исключения дополнительной налоговой нагрузки, доходы казенных учреждений, включены в перечень доходов, не подлежащих налогообложению, так как доходы казенных учреждений в соответствии с бюджетным законодательством РФ подлежат перечислению в соответствующие бюджеты бюджетной системы РФ.

Уточнены основания, при которых не возникает дополнительного налогообложения собственников при переносе их объектов в процессе строительства, реконструкции объектов капитального строительства с использованием бюджетных средств.

ЕСХН

Не вправе будут переходить на ЕСХН организации и ИП, занимающиеся производством подакцизных товаров, за исключением подакцизных товаров, произведенных из сельскохозяйственного сырья —, относящихся к продукции первичной переработки из сельскохозяйственного сырья собственного производства, перечень которой утвержден Правительством РФ.

ЕНВД и ПСН

В отношении розничной торговли рядом маркированных товаров предлагается запретить применение ЕНВД и ПСН.

В число таких товаров вошли: лекарственные препараты, обувные товары и предметы одежды, принадлежности к одежде и прочие изделия, из натурального меха.

Для ИП на ПСН уточняется порядок определения численности работников. Те сотрудники, которые задействованы в деятельности по другим режимам, учитываться не будут.

Региональным властям предоставляются полномочия по установлению ограничений для применения ПСН по общей площади сдаваемых в аренду (наем) жилых и нежилых помещений, земельных участков, принадлежащих индивидуальному предпринимателю на праве собственности; по общему количеству автомобилей, используемых при применении ПСН; по общему количеству объектов стационарной и нестационарной торговой сети и объектов организации общественного питания или их общей площади.

Уточняется дата начала действия патента в налоговом периоде при прекращении ИП предпринимательской деятельности, в отношении которой применялась ПСН.

Устанавливается порядок исчисления налога по ПСН в случае получения предпринимателем патента на срок менее календарного года. Это связано с тем, что дата начала (окончания) действия патента может быть не только с первого (последнего) числа календарного месяца, но и с другой даты в календарном месяце.

Имущественные налоги физлиц

Предлагается предоставить физлицам возможность подачи заявлений о налоговых льготах по транспортному налогу, земельному налогу, налогу на имущество и иных документов, связанных с налоговыми льготами, в налоговые органы через МФЦ.

Предусматривается установление обязанности органов, осуществляющих государственный земельный надзор, муниципальный земельный контроль, представлять в налоговые органы сведения о неиспользовании по целевому назначению земельных участков, отнесенных к землям сельхозназначения или к землям в составе зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах и предназначенных для сельхозпроизводства.

Внесение указанных изменений направлено на обеспечение возможности применения повышенной налоговой ставки земельного налога в отношении неиспользуемых по целевому назначению земель сельскохозяйственного назначения и земель в составе зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах.

В целях обеспечения возможности предоставления налоговых льгот по земельному налогу и налогу на имущество для многодетных семей без соответствующих заявлений предусматривается установление обязанности региональных и местных органов власти ежегодно представлять в налоговые органы сведения о филицах, имеющих трех и более несовершеннолетних детей.

В связи с окончанием 1 января 2020 переходного периода применения инвентаризационной стоимости для целей исчисления налога на имущество физических лиц предлагается исключить соответствующие положения из главы 32 НК.

Торговый сбор

Уточняется порядок уплаты торгового сбора при торговле через объекты стационарной торговой сети и по торговле, осуществляемой путем отпуска товаров со склада. Предлагается установить порядок уведомления плательщиком торгового сбора налогового органа при прекращении использования объекта осуществления торговли, а также об изменении показателей объекта осуществления торговли, которое влечет за собой изменение суммы торгового сбора.

Устанавливаются особенности исчисления и уплаты торгового сбора при осуществлении деятельности в соответствии с договором простого товарищества (договором о совместной деятельности), договором комиссии, агентским договором, договором поручения, договором доверительного управления.

Страховые взносы

Сдавать РСВ по месту своего нахождения будут только те обособленные подразделения организации, которым организациейи которые наделены полномочиями начислять и производить выплаты в пользу физлиц (работников), и соответственно организация должна уведомить о таких обособленных подразделениях налоговый орган по месту нахождения организации.

В НК пропишут, как определять размер фиксированных страховых взносов ИП в случае неполного месяца деятельности, при определении периода освобождения ИП от уплаты страховых взносов.

Предлагается изменение порога минимальной численности работников с 25 до 10 человек, при которой плательщики страховых взносов обязаны представлять РСВ в электронной форме.