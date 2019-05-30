В Кремле обеспокоены сообщениями о падении доходов россиян

В Кремле обращают внимание на исследования, свидетельствующие о падении доходов населения, этот процесс вызывает обеспокоенность, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Не всегда можно понять ту или иную информацию, хотя в целом это общий фон, который является объектом очень пристального внимания», — цитирует Пескова газета «Ведомости».

Повышение благосостояния россиян является конечной целью национальных проектов, отметил он. Речь идет не об отложенном эффекте, а о конечном результате, который россияне должны ощутить уже в 2019 г. Об этом неоднократно говорил президент Владимир Путин, напомнил Песков.

При этом пресс-секретарь призвал с осторожностью относиться к статистическим данным. По его словам, «иногда показатели весьма волатильны» и их корректировка происходит «прямо на следующий день».

В конце мая Росстат опубликовал итоги исследования «Доходы, расходы и потребление домашних хозяйств» за IV квартал 2018 г. Согласно документу, в России только 3,2% граждан довольны своим финансовым положением и могут позволить себе купить все, что им хочется. При этом 48,2% россиян хватает денег только на еду и одежду, товары длительного пользования они не могут купить. Наиболее сложную ситуацию Росстат зафиксировал в трех регионах страны в отчетном периоде. В частности, купить товары длительного потребления в Тульской области не могут более 80% граждан, в республиках Карачаево-Черкесия и Марий Эл — 73,2% россиян.