Посчитан уровень жизни россиян по расходам на еду

На продукты питания приходится 32% расходов россиян в 2019 г., показал разработанный исследовательским холдингом «Ромир» показатель Food Index.

Он исследует изменение доли затрат домохозяйств на продукты питания, включая расходы на общественное питание, пишут «Ведомости».

Годом ранее доля трат на продовольствие была меньше — 30%, а в 2017-м — также 32%. Она колеблется от месяца к месяцу: в 2017 г. — в пределах 5 процентных пунктов (п. п.), в 2018-м — в пределах 2 п. п. Так, в марте этого года после адаптации населения к повышению НДС индекс снизился до 32%, в апреле — до 31%. Расходы населения точнее, чем доходы, отражают его благосостояние, считают исследователи холдинга.

Размер этой доли показывает, к какой категории стран по благосостоянию относится Россия, полагают они. Судя по результатам, россияне живут «неплохо». По крайней мере не хуже, чем в большинстве восточно-европейских стран. Наши граждане тратят на еду немного больше, чем жители Венгрии, Хорватии и Черногории, но меньше, чем Румынии, Сербии и Болгарии.

Для интерпретации результатов исследователи опираются на утвержденные ООН международные стандарты уровня жизни: страна, где доля затрат на продукты питания в общей структуре расходов составляет 60% и более, считается крайне бедной, 50–60% — с низким уровнем жизни, 40–50% — ниже среднего, 30–40% — средним, 20–30% — выше среднего и 20% и меньше — высоким (богатое общество).