Через «Яндекс.Такси» можно будет заказать вертолет

Входящий в «Ростех» холдинг «Вертолеты России», правительство Москвы и «Яндекс.Такси» ведут переговоры об интеграции вертолетных перевозок в приложение агрегатора.

На первом этапе полеты предлагается осуществлять в Подмосковье с МКАД, а затем — и от Садового кольца, пишет «Коммерсантъ».

Услуги аэротакси в Москве уже предлагают несколько компаний, например Heliport Moscow. Примерная стоимость часа полета на модели Robinson R66 составляет 46 тыс. руб., следует из информации на сайте.

В целом же вертолетные перелеты не массовая услуга, даже в Москве, где есть платежеспособная аудитория, говорят эксперты. Взлет и посадка могут производится только в определенных местах, которых мало. Кроме того, нельзя забывать про погодные факторы.