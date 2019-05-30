Получать негосударственную пенсию можно будет с 55/60 лет

Россияне, заключившие договор о негосударственном пенсионном обеспечении (НПО) с НПФ с 2019 года, смогут получать свои выплаты по старому пенсионному возрасту: женщины с 55 лет, а мужчины с 60.
В ближайшие дни соответствующий законопроект будет снесен в Госдуму и вступить в силу уже в 2019 году.
В проекте говорится, что право на получение негосударственной пенсии приобретают мужчины и женщины, достигшие 60 и 55 лет соответственно. При этом гражданин может установить в договоре НПО возраст выше, но не переходящий за рамки нового — 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин, пишут «Известия».
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