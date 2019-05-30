Особые экономические зоны не смогли стать драйверами российской экономики

Особые экономические зоны (ОЭЗ), статус которых выражается в льготных налоговых или таможенных условиях, так и не смогли стать драйверами роста российской экономики, как предполагалось при их создании.

Такие данные следуют из бюллетеня Счетной палаты за май, с которым ознакомились «Известия».

По данным контрольного ведомства, 80% продукции, произведенной на территории ОЭЗ, реализуется на внутреннем рынке, а не на экспортном. При этом ее аналоги выпускаются и другими российскими предприятиями.

В соответствии с законом зоны создаются в целях развития высокотехнологичных отраслей экономики и разработки новой продукции. Однако, как показал анализ ввезенного в ОЭЗ оборудования, оно предназначено для производства типовых изделий вроде стройматериалов, шин и фармацевтической продукции. Это не отвечало основным задачам.

В итоге аудиторы пришли к выводу, что компании пользуются режимами ОЭЗ не столько ради социально-экономического развития, что предусматривается соглашением о регистрации, сколько для минимизации собственных налогов.

Как отмечают эксперты, подобные зоны регулярно подвергаются критике на протяжении последних лет, однако принципиально в их практиках ничего не меняется. По мнению специалистов, это связано с невостребованностью у бизнеса других функций ОЭЗ, кроме снижения налогов.