Клерк.Ру

Доходы от прибыли КИК освободят от НДФЛ

Опубликован Федеральный закон № 111-ФЗ от 29.05.2019, который вносит поправки в ст. 217 НК.

Документом освобождаются от НДФЛ доходы в виде прибыли контролируемой иностранной компании, учитываемые при определении налоговой базы в 2019 году у налогоплательщика, являющегося контролирующим лицом такой контролируемой иностранной компании, при условии, что указанный налогоплательщик не признавался налоговым резидентом РФ по итогам налогового периода 2018 года.

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