Доходы от прибыли КИК освободят от НДФЛ

Зачем делать двойную работу, которая приводит к дополнительным ошибкам?...
и когда были расхождения в накладных, а их было ну ооочень много (до стройки не довезли/по пути с...
И кофе пусть готовит, раз уж берется девачку заменять.
это обязана делать программа, формирующая платежные документы....
Прикол, на кого жаловались, те и проверяют.
Для "посмотреть" мне совершенно не нужен личный кабинет и безопасность хранения. Я не против взг...
Допустим, я не хочу оказаться в полицейском участке и поэтому хожу в магазин с двумя картами - св...
понятия не имею, что делаете не такболее того в розничных магазинах и аптеках никогда не работала...
По-моему, наоборот, наиболее частая ошибка при большом количестве входящих документов - неправиль...
У физлиц нет, а у юрлиц - да. Приложение 1 "Положения о правилах осуществления перевода денежных ...
Чушь.У меня в конфигурации для аптеки эл.накладные работают с 2002 года. В любом разумном формате...
Наверное на фоне переживаний зарплату себе опять подняли. Чтоб стресс компенсировать"и их&nb...
Ага. Еще те у которых дома под подушкой по 12млрд. без дела валяются...
Нет нет. Я про то, что сначала бесплатно смотришь, а потом по 5 раз на дню звонят и предлагают по...
Не знаю о чем Вы, но у нас и стоимость использования сервиса не высока, в десятки раз ниже чем на...
Добрый день, Tutu!Спасибо за Ваш отзыв. Мы очень серьезно относимся к подобным жалобам и обязател...
Пятый год подряд беспокоятся, испереживались все
в Сбере одна фирма полгода в 2018-2019гг в платежке при переводе юрику ничего не писала , а толь...
Видели бы Вы нашу службу заботы о клиентах, так у нас называется техподдержка, даже в самых не пр...
Я не знаю, можно ли тут писать название программы. ABBYY Finereader. Я еще 20 лет назад этой прог...
По словам наших многочисленных пользователей, одна из наиболее частых ошибок бухгалтера - не верн...
Согласен, для крупной компании это смешно, но в некоторых случаях это единственный вариант переда...
Наличие некой информации еще не есть благо или необходимость. Вот как поможет дата увольнения в в...
Вы смеётесь? Я минимум 150 доков за час обрабатываю. Это в зависимости от того, насколько большие...
Entera, как-то далеки Вы от народа...Вы в реальности видели пачку из 250 документов, привезенных ...
Непонятно почему менеджеров, а в особенности топ-менеджеров, не привлекают к субсидиарной ответст...
Мы вынуждены проводить регистрацию для создания вашего личного кабинета, чтобы обеспечить безопас...
или "абонентская плата не внесена"!
Эта функция на стадии разработки )
Участие человека в сканировании конечно необходимо, но во-первых это можно поручить любому сотруд...
Мне нравится это, главбух, имеющий влияние на собственников или гендиректора бизнеса, как такое в...
Хм. Ну что у пострадавшего ИП была крыша, которая внезапно прохудилась, - это почти 100%. В тех м...
Спасибо и за это. На следующей неделе будет доступна упрощенная регистрация, достаточно будет тол...