С 1 июня меняется оператор информационного ресурса маркировки меховых изделий

Дай, угадаю ...Твоя фамилия - Никонова?!!!Ну-у-у-ууу, я твоего дедушку знаю ... Редкая была тварь...
Уважаемые бухгалтера (которые работают исключительно без ошибок), налоговые консультанты и осталь...
разрешения для сканирования рекомендуем 300 точек на дюйм, его могут сделать даже очень старые ск...
Я вам больше скажу. Родного брата у деда забрали по 58 ст без права переписки. Так на то тоже при...
неужели будут бесплатными?
Инна отвечаю честно! 1. ИП помойка подразумевает прогон денег через расчетный счёт, вы же как бух...
И тебе скатертью дорожка ...Не понятно только зачем вообще было влезать в тему, которая тебе не и...
Рассказы вашей бабушки 1910 года рождения - это свидетельства, но не объективный источник. Им я м...
Гитлер вначале тоже делал многое для народа и своей родины. И поднял страну так, что многие немца...
неучей и лодырей?) ну-нудальше можно не продолжать, хорошего дня)...
А бабушка была в курсе подробностей не из СМИ? Она не была простой обывательницей?...
Ну, если пользоваться технологиями от Entera, то наверное даже усложнит. Только этот сервис, кото...
коллеге по работе заблокировали карту так как она отправляла по нескольку раз в день на карту сын...
Я бы не стала называть нелюдями тех, кто поднял страну, выиграл вторую мировую и вообще сделал мн...
Не согласна немного. Тогда чистили партаппарат. И чистили от предателей, крыс и прочей проплаченн...
Согласны, но мы делаем это и на своей стороне, т.к. не можем расчитывать на разработчиков других ...
Милая моя.... простите за интим....так этого "нет" в трудовом договоре в нынешнем его варианте ещ...
)))к сожалению, скажется)но речь не об этом, а о том, что нам не нужно ЭДО ни в каком виде, потом...
Лицензия в общепите не зависит способа ввода приходных накладных. Вы можете косячить в них скольк...
Инна, мы не занимаемся агрессивным маркетингом. Наши специалисты помогают разобраться нужен ли на...
Вообще-то тогда началась зачистка неугодных власти. Вы хотите повторения? О том, что прийти могут...
Одни нелюди "зачистили" других. Попутно уничтожив множество невинных. Так что давайте без таких и...
А кто еще может проверить судебные решения, если не квалификационная коллегия? Не ФСБ же ...
(шепотом, прикрыв губы ладошками)... - ФНС
Я еще в уме пока, чтобы пользоваться фотографиями или сканами. И, потом, скан можно сделать тольк...
Налоговая не начнет кошмарить за жалобы? А то они такие......
За этим ником (зверюга) случайно не Николай Николаич скрывается? Ахахахах Судя по его ответам в э...
Мыши должны наказать себя из-за съеденного сыра. Результативно, однако! Молодцы! ...
Алейда, вы супербухгалтер, мы преклоняемся перед Вами! Все зависит от бизнес-процессов в организа...
это специфика отраслиа зачем ЭДО тем, кому оно низачем? Даже при значительном объеме первичкипри ...
Все так много пишут и часто вспоминают 37 год. А ведь именно тогда началась зачистка от таких же ...
А я тебе скажу как работают в розничных аптеках. Сейчас доставка заказа идет на следующий день, п...
и все чаще хочется заграницу
Мне так понравилось это ваше - "практически никто" - я аж пароль восстановила, чтоб вам ответить....
"Налоговым агентам, имеющим несколько обособленных подразделений на территории одного муници...
ключевые слова "в электронной накладной". Не с фотографий или сканов же вы их в программу грузит...