С 1 июня меняется оператор информационного ресурса маркировки меховых изделий

С 1 июня оператором информационного ресурса маркировки меховых изделий станет ООО «Оператор-ЦРПТ». Ранее эти функции исполняла ФНС России

Смена оператора не повлечет за собой изменения основных процессов маркировки меховых изделий, а также не потребует их перемаркировки. Информация в личных кабинетах участников сохранится, сообщает пресс-служба налогового ведомства. Эмитентом контрольных идентификационных знаков останется АО «Гознак».

В связи со сменой оператора информационной системы «Маркировка» с 1 июня прием обращений через личный кабинет службы технической поддержки ФНС России будет прекращен. С 29 мая по 3 июня работа системы маркировки будет приостановлена.

Кроме того, с 1 июня поменяются доменные имена:

Личный кабинет участника (вход с усиленной квалифицированной электронной подписью): http://furs.mark.crpt.ru/; Кабинет подачи обращений (тех. поддержка): https://support.crpt.ru/. Логин для входа не изменится, новый пароль будет направлен с адреса support@crpt.ru; Параметры доступа к сервисам: https://честныйзнак.рф/business/dostupkservisam/