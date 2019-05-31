ИНН будут выдавать через базу ЗАГС

Достоверность не изучаю, но я и не новостной портал и не журналист...
Формально Вы правы, но эти неприкасаемые беспредельщики мыслят иными категориями.Если он подал ис...
показать на экране своего смартфона QR-кодВот покажет QR-код, а как дальше, в бухгалтерию отчитат...
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Согласна. Ну и, конечно, очень часто личные связи руководства. Но не до такой степени, чтобы расч...
Так в том и дело, что подав иски к СМИ, он практически это и сказал, но в заувалированной форме. ...
И если не говорить об откатах, то выбирая ориентируются на условия доставки и персональные скидки...
Ахахахахаха))))))))))Видимо рецепта "рецепта счастья" мы от Вас не дождемся.Я тоже заметила одну ...
статья об аутсорсинговой компании. Там этот процесс на самом деле не прост, когда клиентов десятк...
Ну, товарищ майор, как раз пытается сказать что ни к какой диктатуре мы не идём, потому что ни ра...
Я понимаю, что товар был реальный, но покупали его на рынке у тех же вьетнамцев и китайцев, котор...
Да наплевать на ваши верю/неверю, факты от этого не перестанут быть фактами. Вы лично можете отри...
ИП очень часто рассчитываются наличкой, но у них далеко не такие обороты как у вашего, да и общую...
А Вы хотели, чтобы он написал, что это было незаконное и неправосудное решение ? то есть тот суд...
Ярлыки не приклеиваю:) отношусь к каждому мнению с уважением, но не терплю голословных обвинений ...
Это была статья ради статьи
Заметила одну интересную особенность некоторых форумчан, как только их не устраивает ответ, они с...
Небольшая поправка, договор заключен не в новогоднюю ночь, знакомство произошло в конце 2012, а д...
Зато вам сейчас еще качественнее промывают мозги. В 90-е еще были живы те, кто прошел через лагер...
Адвокат писал с телефона и второпях. И он же не преподаватель русского языка....
Мне лично очень жаль, людей, которые остались без работы.. Да и ИПшника жаль, ибо неуплату налого...
Заметил одну интересную особенность форумчан. Было предложено ответить на простейшие вопросы. Но ...
Gvozdi4ca, это не про накопительную пенсию речь, которая из старых накоплений формируется.Про нее...
Интересная позиция, т.е. обоснование инспекцией доначисления 1 млрд ИП двумя словами мы вам не ве...
то есть все, в том числе коллега того судьи, признают, что вынесенное им решение - это проступок?...
А прекрасно удалось заболтать тему и увести от обсуждения. Вместо обсуждения реального наезда вла...
Ну примитивно же, товарищ майор. Вы прям как инкубаторские, чесслово. Нечего сказать, начинаем кр...
Если имеется в наличии бумажный вариант газеты "КоммерсантЪ",то зря полез смешить всех этот "Даур...
"Повышение благосостояния россиян является конечной целью национальных проектов, отметил он....
Предлагаю уточнить понятия - Роснефть Пока сидит на Галактике, и плотно ищет замену данного проду...
До чего же все сказки про ужасную жизнь в кровавом совке и миллиарды репрессий похожи. Только сов...
Не только запятыми но и мягким знаком кое-где.. И это писал адвокат.....
Коллеги, а вы в курсе, что с августа 2018 Галактика на половину принадлежит 1С?Обдумайте этот фак...
диктофон не поможет - нельзя подтвердить личность звонившего и тд. есть вроде сертифицированные д...