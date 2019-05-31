Клерк.Ру

ИНН будут выдавать через базу ЗАГС

Illustration: Jeroen Hopster

Законопроект № 720839-7 предполагает упрощение учёта физических лиц на основе сведений, содержащихся в Едином государственном реестре записей актов гражданского состояния.

Соответствующие поправки вносятся в ст. 83 НК.

Напомним, сейчас постановка на налоговый учет физлиц происходит на основании информации, представляемой органами, указанными в пунктах 1 — 6 и 8 статьи 85 НК, либо на основании заявления физлица, представляемого в любой налоговый орган по своему выбору.

Какие еще изменения внесут в НК, читайте в статье «НК сильно изменят: проект уже внесен в Госдуму».

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