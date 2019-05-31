ИНН будут выдавать через базу ЗАГС

flagolet Достоверность не изучаю, но я и не новостной портал и не журналист... Честь чести: судья хочет от «Клерка» 10 млн

НатальяС показать на экране своего смартфона QR-кодВот покажет QR-код, а как дальше, в бухгалтерию отчитат... Новые отсрочки в 54-ФЗ. Кому можно выдохнуть?

БухИнна Согласна. Ну и, конечно, очень часто личные связи руководства. Но не до такой степени, чтобы расч... Продолжение истории про ИП и 1 млрд доначислений

бух2007 Так в том и дело, что подав иски к СМИ, он практически это и сказал, но в заувалированной форме. ... Честь чести: судья хочет от «Клерка» 10 млн

Mmmaximmm И если не говорить об откатах, то выбирая ориентируются на условия доставки и персональные скидки... Продолжение истории про ИП и 1 млрд доначислений

БухИнна Ахахахахаха))))))))))Видимо рецепта "рецепта счастья" мы от Вас не дождемся.Я тоже заметила одну ... Продолжение истории про ИП и 1 млрд доначислений

Saria статья об аутсорсинговой компании. Там этот процесс на самом деле не прост, когда клиентов десятк... Как наладить работу с требованиями ИФНС. Кейс «Фингуру»

ale96433132 Ну, товарищ майор, как раз пытается сказать что ни к какой диктатуре мы не идём, потому что ни ра... Налоговая заставляет «Клерк» замолчать про проблемы в ФНС

MissCherie Я понимаю, что товар был реальный, но покупали его на рынке у тех же вьетнамцев и китайцев, котор... Продолжение истории про ИП и 1 млрд доначислений

ale96433132 Да наплевать на ваши верю/неверю, факты от этого не перестанут быть фактами. Вы лично можете отри... Налоговая заставляет «Клерк» замолчать про проблемы в ФНС

Mmmaximmm ИП очень часто рассчитываются наличкой, но у них далеко не такие обороты как у вашего, да и общую... Продолжение истории про ИП и 1 млрд доначислений

Marat M. Akhmetov А Вы хотели, чтобы он написал, что это было незаконное и неправосудное решение ? то есть тот суд... Честь чести: судья хочет от «Клерка» 10 млн

RURU GURU TAX Ярлыки не приклеиваю:) отношусь к каждому мнению с уважением, но не терплю голословных обвинений ... Продолжение истории про ИП и 1 млрд доначислений

moimac Это была статья ради статьи Про один известный программный продукт

Mmmaximmm Заметила одну интересную особенность некоторых форумчан, как только их не устраивает ответ, они с... Продолжение истории про ИП и 1 млрд доначислений

RURU GURU TAX Небольшая поправка, договор заключен не в новогоднюю ночь, знакомство произошло в конце 2012, а д... Продолжение истории про ИП и 1 млрд доначислений

Над.К Зато вам сейчас еще качественнее промывают мозги. В 90-е еще были живы те, кто прошел через лагер... Налоговая заставляет «Клерк» замолчать про проблемы в ФНС

Над.К Адвокат писал с телефона и второпях. И он же не преподаватель русского языка.... Честь чести: судья хочет от «Клерка» 10 млн

MissCherie Мне лично очень жаль, людей, которые остались без работы.. Да и ИПшника жаль, ибо неуплату налого... Продолжение истории про ИП и 1 млрд доначислений

RURU GURU TAX Заметил одну интересную особенность форумчан. Было предложено ответить на простейшие вопросы. Но ... Продолжение истории про ИП и 1 млрд доначислений

бух2007 Gvozdi4ca, это не про накопительную пенсию речь, которая из старых накоплений формируется.Про нее... Получать негосударственную пенсию можно будет с 55/60 лет

RURU GURU TAX Интересная позиция, т.е. обоснование инспекцией доначисления 1 млрд ИП двумя словами мы вам не ве... Продолжение истории про ИП и 1 млрд доначислений

бух2007 то есть все, в том числе коллега того судьи, признают, что вынесенное им решение - это проступок?... Честь чести: судья хочет от «Клерка» 10 млн

spb.zaika А прекрасно удалось заболтать тему и увести от обсуждения. Вместо обсуждения реального наезда вла... Налоговая заставляет «Клерк» замолчать про проблемы в ФНС

Viktor Lyapin Предлагаю уточнить понятия - Роснефть Пока сидит на Галактике, и плотно ищет замену данного проду... Про один известный программный продукт

mityai До чего же все сказки про ужасную жизнь в кровавом совке и миллиарды репрессий похожи. Только сов... Налоговая заставляет «Клерк» замолчать про проблемы в ФНС

Margoutte Не только запятыми но и мягким знаком кое-где.. И это писал адвокат..... Честь чести: судья хочет от «Клерка» 10 млн

Viktor Lyapin Коллеги, а вы в курсе, что с августа 2018 Галактика на половину принадлежит 1С?Обдумайте этот фак... Про один известный программный продукт