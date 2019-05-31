Клерк.Ру

Еще один банк лишился лицензии

С сегодняшнего дня отозвана лицензия на осуществление банковских операций у АО «Кемсоцинбанк» (г. Кемерово). По величине активов кредитная организация занимала 320 место в банковской системе РФ.

Пресс-служба ЦБ перечислила «грехи», которые обнаружила в банке:

  • банк занижал величину необходимых к формированию резервов на возможные потери в целях улучшения финансовых показателей и сокрытия своего реального финансового положения;
  • банк осуществлял «схемные» операции по искусственному поддержанию капитала для формального соблюдения обязательных нормативов;
  • банк нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России;
  • банк имел раздробленную структуру собственности с признаками номинального владения акциями в интересах третьих лиц.

Информация о проводившихся банком операциях, имеющих признаки совершения уголовно наказуемых деяний, будет направлена Банком России в правоохранительные органы.

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