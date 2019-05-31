Росстат собрался посчитать, сколько тратят туристы

Росстат начнет рассчитывать новый показатель — траты туристов. Учитывать будут расходы как россиян за границей, так и иностранцев в РФ.

Об этом «Известиям» рассказали в пресс-службе Минэкономразвития, в ведении которого находится статистическое ведомство.

Для расчета нового показателя Минэкономразвития и Росстат намерены обратиться за необходимыми данными к операторам сотовой связи и сервисам по бронированию отелей. Кроме того, планируется проводить опросы граждан по месту проживания, отметили в пресс-службе Росстата. Сотрудники ведомства будут выяснять, какие расходы путешественники несли во время подготовки к туристической поездке и сколько потратили в путешествии.

Сотовые операторы готовы обсуждать сотрудничество с Росстатом, но передавать персональную информацию не будут, говорят представители этих компаний.

Эксперты, опрошенные «Известиями», считают, что главный источник, который может предоставить данные о фактических расходах туристов как в России, так и за ее пределами, — это банки. Распространение безналичных расчетов позволяет узнать сколько, на что и где именно наши граждане тратят свои средства. Кроме того, российские банки-эквайеры фиксируют расходы иностранных туристов.