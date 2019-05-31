«КоммерсантЪ» поможет «Клерку» в споре по иску судьи на 10 млн

Вчера на «Клерке» была опубликована новость о том, что к сайту подан иск судьей Заводского районного суда Грозного Игорем Дауркиным о защите чести, достоинства и деловой репутации на сумму 10 миллионов рублей. Речь идет об ошибочном упоминании фамилии судьи в новости о том, что суд Чеченской республики списал многомиллиардные долги за газ.

Ошибка была допущена из-за того, что такая фамилия значилась в материале газеты «КоммерсантЪ», откуда и была взята информация. Сейчас в том же материале указан другой судья.

«КоммерсантЪ» связался с «Клерком» и готов оказать помощь в разрешении спора с судьей. Кроме того, его представители рассказали о том, что к газете тоже был подан подобный иск, однако московский суд по неизвестной причине вернул его истцу.