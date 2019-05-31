«КоммерсантЪ» поможет «Клерку» в споре по иску судьи на 10 млн

Не обязательно канцелярским. Например, "Бабуля Над.К" - это будет нормально читаться на профессио...
ой какие мы строгие ?Адвокат Михаил Беньяш известен, и более того, за аватарки кошечек не прячетс...
Это мода такая, поносить любимый ресурс?!
Марат, может замажете адрес)) Нагнут же Клерк за это
Ну всё справедливо: адвокат наслаждается "красотой" оборотов судьи, читатели - "красотой" оборото...
Какое ФИО из какой картинки ? и с кем я разговариваю ?
Не волнуйтесь... полагаю Миша не обидится...Успехов Вам и ему тоже....
К примеру для электронного ОСАГО есть статья 32 (ФЗ "Об ОСАГО")Вот и получается что электронный д...
А по вашему адвокаты в жизни только канцелярским языком должны изъясняться? ...
Какие ещё персональные данные ?Если Вы про Сёмина Игоря Александровича,то это с его полного на то...
Уберите ФИО из картинки, или придется её удалить
Это вопрос ко мне или к ПДД?2.1. Водитель механического транспортного средства обязан:2.1.1....
У нас на днях прошла волна блокировок по УСН, куда попали ИП, которые лет с 5-10 назад применяли ...
Не понял, в чем проблема? В том, что судья обратился в суд, действуя в рамках закона?У судьи есть...
Напишу конкретнее: если бы не было подписано, что писал адвокат, подумала бы, что писал гопник....
А зачем вы выкладываете персональные данные чужого человека? Вы хотите Клерку еще неприятностей д...
В 2009 году обязанность подавать заявления уже была. И ставили на учет по ним...
Да вы можете хотя сейчас идти, кому вы тут нужны
А я не вижу кто пишет, поэтому не очень понятен язык пишущего...Как видите, мой аккаунт открыт, д...
Ни по каким. Это не их собачьего ума дело кто, что и куда везет. Ваши чекистские замашки надоели ...
На самом деле это вина редакции. По договоренности, мы должны были вычитать текст. И сделали это ...
Вмененка очень долго применялась без заявлений, только по факту деклараций...
В случае, если организацией (индивидуальным предпринимателем) применялась система налогообложения...
Если бы мне доначисления произвели, и я бы попал в такую ситуацию это одно. А когда приходят пред...
Тогда читайте мои Решения судов по ссылкам, готовьтесь и дайте хорошего леща недоумку.Я один без ...
Я не адвокат, абсолютно. Но читать было противно. И Вы не поняли, о чем я написала....
Электронная накладная, электронной путевой, электронная транспортная ...Интересна, а полиция об э...
Вы опять всех под одну гребенку? Мнение о судебной системе предателей, воров и убийц тоже надо уч...
Судя по всему @Владимир Иванов1 не просто знатный тролль.Он - разведчик-КУ-под прикрытием ГБ, кот...
В 2009 году уже были заявления
Вы похоже адвокат будущего миллионера ? К вашему сведению, в гражданском деле не защитник, а пре...
Письмо ФНС России от 29.12.2012 № ЕД-4-3/22651@ "О применении ...
а вот это тут причем? Ставка от резидентства зависит, а не от гражданства. ...
для тех, кто ранее не подавал заявление о постановке. Кто помнит, с какого года ввели эти заявлен...
Что за ерунда? В 2013 все обязанности обнулились. Все, кто с 2013 года хотел продолжать использов...
Вот именно, что была переписка! Было согласование цен через накладные! Есть даты отгрузки, есть И...