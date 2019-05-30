Чеченский судья подал иск к «Клерку» и требует 10 млн.рублей

Помните нашумевшую в начале года историю о том, что суд Чеченской республики списал многомиллиардные долги за газ? То решение суда было отменено в апреле вышестоящей инстанцией. Но история приобрела неожиданное продолжение.

Из-за закравшейся ошибки журналистов, в материалах СМИ оказалась фамилия не того судьи, вынесшего решение о списании долгов. И этот судья обиделся, причем на много миллионов рублей обиделся.

Иск подан к «Клерку» судьей Заводского районного суда Грозного Игорем Дауркиным о защите чести, достоинства и деловой репутации на 10 миллионов рублей. И это уже шестой иск от Дауркина с аналогичными требованиями к разным СМИ по этому же поводу.

Судебное заседание состоится уже в этот понедельник в Краснодаре. «Клерк» будет представлять адвокат Михаил Беньяш. Мнение по этому делу он изложил в нашем блоге.