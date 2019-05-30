Чеченский судья подал иск к «Клерку» и требует 10 млн.рублей

Это вы сами придумали? Я уже не говорю о том, что сначала решение проходит апелляционную инстанци...
Цена некорректная. Сканирование и обработка листа должна стоить в пределе 1рубля, иначче Вы не на...
А в чем конкретно был виноват брат деда? У меня один знакомый - ярый борец против всего неправиль...
Как представлю себе эту очередь на выдачу.....Талоны, запись на месяц вперед, душная комната, "ва...
получение требования расписан как целый бизнес-процесс, с постановкой задач целой группе лиц! О б...
Сил вам и энергии для борьбы с этими засранцами
Я это понимаю, и еще несколько человек из обсуждающих. А вот "адепты ЭДО" , и в первую очередь, а...
Совершенно верно. Пожалуйста!
Если судебное решение не устоит в кассации, судья, который его вынес, автоматически получает пред...
предположим, кто-то из наших поставщиков выкинет финт ушами - и, выставляя счёт-фактуры, вдруг ок...
Вот это хороший вопрос.дело в том, что покупая нал под видом товара, руководители часто забывают,...
Водитель приезжает не с бумажками, а с товаром.А печать и подпись о приемке нужна для того чтобы,...
Объединят с уголовным кодексом.
Да, прикольно. Я работаю в обычной продовольственной рознице, и о таком порядке можно только мечт...
Товар был, он был оприходован на 41 счёт, далее списан в реализацию, далее реализован через розни...
Так и быть! Наверное таким как, hub, известно, что получение необоснованной налоговой выгоды вмен...
Подписывает документы человек, и подпись у него одна. Соответственно, у него должна быть 1 (одна)...
Ошиблась. Как Б списывает товар со своего склада?
Документы В выписывает на Б? Как В списывает товар со своего склада? Или у него годами висят несу...
Интересно, интересно.только эмоций и слов, поменьше, если можно, а то предыдущий ответу вас прямо...
И опять нет ответа на вопрос! Я просто поведаю информацию, как иногда интерпретирует фнс понятие ...
про выбор контрагентов не ответила - поскольку общепит - мы все работаем с широко известными в уз...
Ну понятно же о чем идет речь. Можно было написать намного длиннее - выдача ЭЦП должностным лицам...
Вы просите вам ответить. Пожалуйста.После первоначальной проверки контрагента в электронных систе...
Тогда не будет интриги! Мне нужно понимание, как наши кристальные бухгалтера подбирают и оцениваю...
Ну не томите, расскажите уже как и что считает ФНС, все равно тут сейчас никого кроме меня нет, а...
Не стесняйтесь! Вы же так много высказывали негатива!Уважаемые бухгалтера (которые работают исклю...
Я не суд, я вашего предпринимателя ни в чем не обвиняю.вы спросили - я вам ответила, лучше тот по...
Она пишет строго по методичке - спустили темник она по нему и шпарит, что ты до нее докопался?...
я поставил конкретные вопросы, на которые попросил ответить объективно, обвиняя в чём-то предприн...
И это - не хотите неприятных мнений - не спрашивайте. Потому что какой вопрос - такой ответ....
Никто ничего не пересчитывает и не проверяет. Приезжает водитель, выгружает коробки, стопку докум...
Так могут говорить люди которые плохо знают историю страны...
То есть мнение, что выбирать поставщика, работающего за наличку - не тупое, а мнение, что надо вы...
Вот так всегда! Как своё мнение тупо высказывать и выкрикивать, так все умеют. А как ответить на ...