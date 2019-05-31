Клерк.Ру

Озвучены уязвимости финансовой системы России

В обзоре финансовой стабильности, подготовленном ЦБ, озвучены возможные риски, которые стоят перед экономикой и финансовым рынком России.

Как передает РБК, в числе таких рисков:

  • замедление мировой экономики;
  • неопределенность политики западных центробанков в отношении ключевых ставок, от которой будет зависеть приток капитала в Россию или его отток;
  • усиление геополитических трений — торговых споров и санкций;
  • сокращение реальных располагаемых доходов россиян при росте долговой нагрузки, что может отрицательно сказаться на качестве потребительских кредитов.

«В последние несколько лет устойчивость российской экономики к глобальным вызовам возросла. У нас небольшой внешний долг, профицит бюджета. Но есть и внутренние уязвимости, которые при нынешних тенденциях сами могут превратиться в риски», — сказала первый зампред ЦБ Ксения Юдаева.

К числу таких уязвимостей ЦБ относит:

  • чрезмерно высокие темпы розничного кредитования;
  • валютизация банковского сектора;
  • рост краткосрочного фондирования банков;
  • концентрация кредитов по крупным компаниям.

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