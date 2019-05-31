Озвучены уязвимости финансовой системы России

В обзоре финансовой стабильности, подготовленном ЦБ, озвучены возможные риски, которые стоят перед экономикой и финансовым рынком России.
Как передает РБК, в числе таких рисков:
- замедление мировой экономики;
- неопределенность политики западных центробанков в отношении ключевых ставок, от которой будет зависеть приток капитала в Россию или его отток;
- усиление геополитических трений — торговых споров и санкций;
- сокращение реальных располагаемых доходов россиян при росте долговой нагрузки, что может отрицательно сказаться на качестве потребительских кредитов.
«В последние несколько лет устойчивость российской экономики к глобальным вызовам возросла. У нас небольшой внешний долг, профицит бюджета. Но есть и внутренние уязвимости, которые при нынешних тенденциях сами могут превратиться в риски», — сказала первый зампред ЦБ Ксения Юдаева.
К числу таких уязвимостей ЦБ относит:
- чрезмерно высокие темпы розничного кредитования;
- валютизация банковского сектора;
- рост краткосрочного фондирования банков;
- концентрация кредитов по крупным компаниям.
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