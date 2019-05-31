Утверждена форма уведомления для вычета стоимости ККТ из патента

Утверждены форма, формат и порядок представления уведомления об уменьшении суммы патента на сумму расходов по приобретению контрольно-кассовой техники. Приказ от 18.03.2019 № ММВ-7-3/138@ официально опубликован 30 мая и вступит в силу через 10 дней после публикации.

Вычесть из налога, уплачиваемого при ПСН, можно расходы в размере 18 000 рублей на каждую единицу техники. При этом должны соблюдаться условия, указанные в п.1.1. статьи 346.51 Налогового кодекса.

Уведомление об уменьшении суммы налога можно подать лично, отправить по почте или по ТКС.

До появления утвержденной формы применялась рекомендованная (письмо ФНС России от 04.04.2018 № СД-4-3/6343@).

