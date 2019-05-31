В реестр контрольно-кассовой техники добавлена новая модель

У адвокатов профессия обязывает писать так, чтобы противно было ...
Почему-то Вам можно высказывать свое мнение о ситуации, а другим нет. При этом только Вы основыва...
Господа, поправьте календарь!!! 1 июня начинается в субботу, а не в пятницу, как у вас. Поэтому с...
Вы наивны или примитивны. Он же правильно написал, что есть судейская этика и все мо...
Вам плохо известно. Одна минута здесь найти информацию, чтобы не быть лохом. Статья ...
И предполагаю, что если будет проверка без декларации, то никаких имущественных вычетов у налогоп...
Из календаря следует. 31 марта - воскресенье )
Цитата из статьи: "Следовательно, перечислить налог с указанных сумм, выданных работникам в марте...
Если вести дело без хамства - ничего не будет.Либо откажут в иске - это плохой результат для Истц...
Михаил Беньяш (адвокат, написавший статью) работает в том числе и "задаром". И очень много так ра...
Если там в бумажном варианте то что Вы писали, тогда Вы не имели какого-либо умысла публиковать и...
Прекрасно изложено, гораздо информативнее, чем в исходном посте и без лишних эмоций. Подобная фор...
ваш сарказм понятен, но неуместен))По старой памяти подписки сохранились, да и есть надежда, что ...
Похоже на курятник в час пик. Подожду результирующей части решения суда....
БРЕД и БЕСПРЕДЕЛ .....все ....слов нет просто.Как хочется уйти из бухгалтерии после 22 лет работы...
Дада. Конкуренции ведь не будет. Законодателям НАСРАТЬ на нарушение статьи 34, п.2 Конституц...
Добрый день. Присылайте на адрес snegovskaya@klerk.ru для главного редактора @msneg. Мы обя...
Уважаемый "Клерк"! Скажите,а как написать для Вас статью. Я налоговый юрист. Есть и бухгалтерское...
У меня бабушка - дочка "кулака". ей было 8, брату 5 - мать дала узелки в руки посадила на поезд...
Какая интересная тема в теме)Это слово вообще не ругательное. Только зачем оно здесь?...
А давно ли слово дедуля или дед стало ругательным? )) А наверное я написала потому, что не знаю, ...
Очевидно, считать его каким-либо устройством, чтобы сохранить\переслать этот чек для себя. Либо р...
Дальше следует непереводимая игра слов с использованием местных идиоматических выражений...
Как всегда, великолепно... Но всё-таки, пожалуй, поучаствую в этой авантюре. Если не появится бол...
Нет проблем... Но это Вы замазали, если что ;-)Если Игорь Александрович возмутится......
Ещё раз утверждаю, что не нагнут и это действительно с его согласия. Если прочли Решения судов, т...
Можно я сам замажу этот адрес?)