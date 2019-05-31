Клерк.Ру

В реестр контрольно-кассовой техники добавлена новая модель

В реестр контрольно-кассовой техники включены сведения о новой модели контрольно-кассовой техники — «АТОЛ 91Ф». Она может использоваться в любых сферах без ограничений.

Реестр ККТ с полным списком моделей можно найти на сайте ФНС.

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