По новой методике ВЦИОМ рейтинг Путина – сенсационный

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) изменил методику опроса о доверии россиян к политикам и рейтинг доверия Владимиру Путину оказался 72,3%.

На сайте ВЦИОМа появился новый раздел «Доверие политикам». Теперь респондентам предлагается ответить на закрытый вопрос: «Скажите, пожалуйста, вы доверяете или не доверяете ...?» и далее следует список пяти российских политиков: Владимир Путин, Дмитрий Медведев, Владимир Жириновский, Геннадий Зюганов и Сергей Миронов.

Глава ВЦИОМ Валерий Федоров уже назвал результаты сенсационными.

«Эти данные делают неактуальными любые разговоры о падении рейтинга, снижении уровня поддержки Путина, вопрос закрыт», — цитирует Федорова «Интерфакс».

24 мая ВЦИОМ распространил результаты соцопроса, согласно которому, по состоянию на вторую декаду мая, Путин пользовался доверием 31,7% россиян. Не доверяют ему 6,6% граждан. При этом деятельность Путина на посту президента одобряют 65,8% участников опроса, не одобряют 25,2% респондентов.