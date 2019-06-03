Разработаны правила формирования электронного больничного

На федеральном портале опубликован проект Приказа Минздрава, которым утверждается порядок формирования листков нетрудоспособности в форме электронного документа.
Согласно документу, электронный больничный формируется с письменного согласия пациента при предъявлении СНИЛС.
В случае, если гражданин на момент наступления временной нетрудоспособности, отпуска по беременности и родам занят у нескольких работодателей формируется один электронный листок нетрудоспособности для представления его номера по каждому месту работы.
Допускается формирование электронного больничного, являющегося продолжением бумажного листка нетрудоспособности.
Документом определены правила заполнения электронного больничного медиками, а также работодателями.
Одновременно вносятся изменения в Приказ Минздрава от 26.06.2011 № 624н «Об утверждении Порядка выдачи листков нетрудоспособности».
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