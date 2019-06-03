Как отчет агента в электронном виде передать в ИФНС

В настоящее время действует электронный формат для оформления и представления в налоговые органы документов об отгрузке товаров, о приемке-передаче результатов работ, передаче имущественных прав или документов, подтверждающих факт оказания услуг. В том числе, например, документа, подтверждающего передачу-принятие принципалом работ (услуг) агента, в результате чего у принципала возникает обязанность по выплате агенту обозначенной в документе суммы вознаграждения.



ФНС в письме № ЕД-4-15/8211 от 29.04.2019 пояснила, что внесение информации из отчета агента в документ о приемке-передаче посреднических услуг (работ) не противоречит сути документа.



Вопрос о способе и порядке внесения в файл такого электронного документа о выполнении работ (оказании услуг) иной сопутствующей сделке информации с целью его возможного признания также и отчетом агента должен быть согласован сторонами.

Таким образом отчет агента «внутри» акта может быть передан в случае в налоговые органы по ТКС.

При истребовании налоговыми органами отчета агента, включенного в акт приемки-передачи посреднических услуг, такой документ, содержащий информацию акта приемки-передачи и отчета агента, может быть распечатан и на бумажном носителе в виде заверенной проверяемым лицом копии представлен в налоговый орган.