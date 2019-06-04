Чем заменят СНИЛС

Согласно поправкам, внесенным в закон о персонифицированном учете, информация о СНИЛС будет предоставляться человеку в виде электронного или бумажного документа, подтверждающего регистрацию, которое заменит собой страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования.

Все ранее выданные страховые свидетельства при этом продолжат действовать, поэтому гражданам не надо обращаться в ПФР за обменом документов.

Принятые изменения, таким образом, сохраняют привычный бумажный формат СНИЛС и дополняют его новыми электронными возможностями, пояснили в ПФР.

Форма документа, подтверждающего регистрацию в системе ОПС, сейчас утверждается. В переходный период гражданам могут выдаваться привычные страховые свидетельства.

Документ, подтверждающий регистрацию, включит в себя все сведения, которые отражены в страховом свидетельстве: фамилию, имя и отчество человека, дату и место его рождения, пол и непосредственно сам СНИЛС.

Бумажную версию документа можно будет получить в клиентской службе или территориальном органе ОПФР, в МФЦ. Электронный документ будет всегда доступен в личном кабинете гражданина, а также будет направляться страхователям на представленные ими в электронном виде анкеты.

Страховое свидетельство больше не подлежит восстановлению и обмену.

Вместо него застрахованные лица будут получать документы нового образца, подтверждающие регистрацию.