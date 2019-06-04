При изменении доли льготных доходов можно сделать перерасчет взносов с обычного тарифа на пониженные

Одним из условий применения пониженных тарифов страховых взносов плательщиками, осуществляющими деятельность в области IT и плательщиками УСН с определенной деятельностью, а также НКО в соответствии с пунктами 5 (до 01.01.2019), 6, 7 статьи 427 НК является величина доли доходов от осуществления определенных видов деятельности в общем объеме доходов.

В связи с этим, если плательщик за отчетный (расчетный) период не выполняет необходимое условие о размере доли доходов, то он лишается права применять пониженные тарифы взносов с начала отчетного (расчетного) периода и страховые взносы подлежат восстановлению и уплате по общеустановленным тарифам.

При этом глава 34 НК не содержит прямых норм о том, что в случае, если по итогам деятельности за следующий отчетный период плательщик подтвердит соответствие упомянутому условию о доле доходов, то он вправе применить пониженные тарифы взносов также с начала отчетного периода, то есть произвести перерасчет страховых взносов, восстановленных и уплаченных по итогам предыдущего отчетного периода по общеустановленным тарифам, с начала отчетного периода.

Вместе с тем база для исчисления страховых взносов определяется нарастающим итогом с начала расчетного периода, а тариф применяется к базе для исчисления страховых взносов, формируемой с начала отчетного (расчетного) периода.

На основании изложенного, а также принимая во внимание, что согласно пункту 7 статьи 3 НК все неустранимые сомнения, противоречия и неясности актов законодательства о налогах и сборах толкуются в пользу плательщика страховых взносов, в случае, если по итогам деятельности за тот или иной отчетный период плательщик соответствует всем необходимым условиям для применения пониженных тарифов, то он вправе применить пониженные тарифы и произвести перерасчет ранее уплаченных платежей по страховым взносам, исчисленных по общеустановленному тарифу, с начала этого отчетного периода.

При этом если по итогам деятельности за следующий отчетный период или за весь расчетный период плательщик снова не подтверждает соответствие всем необходимым условиям для применения пониженных тарифов, то он лишается права применять пониженные тарифы страховых взносов и обязан произвести перерасчет страховых взносов исходя из общеустановленных тарифов с начала этого отчетного (расчетного) периода.

Такие разъяснения дает ФНС в письме № БС-4-11/8569 от 07.05.2019.