Когда при производстве анимационных фильмов можно платить пониженные взносы

Организация, осуществляющая производство анимационной аудиовизуальной продукции, создана в 2015 году, сведения о ней внесены в реестр организаций, осуществляющих производство анимационной аудиовизуальной продукции 26 декабря 2018 года. При этом доход от реализации анимационной продукции был получен организацией в IV квартале 2018 года.

Минфин в письме № 03-15-06/32035 от 30.04.2019 пояснил, каков в этом случае порядок применения пониженных тарифов страховых взносов.

На основании подпункта 15 пункта 1, подпункта 6 пункта 2 статьи 427 НК для российских организаций, осуществляющих производство анимационной аудиовизуальной продукции, на период до 2023 года (включительно) установлены пониженные тарифы страховых взносов в общем размере 14%.

Для указанных плательщиков, не являющихся вновь созданными организациями, установлен ряд условий применения пониженных взносов, среди которых, в том числе;

— доля доходов от реализации анимационной продукции по итогам 9 месяцев года, предшествующего году перехода организации на уплату пониженных взносов, составляет не менее 90% в сумме всех доходов организации за указанный период;

— средняя численность работников за 9 месяцев года, предшествующего году перехода организации на уплату пониженных взносов, составляет не менее 7 человек.

Организация, осуществляющая производство анимационной аудиовизуальной продукции, которая не выполняет эти условия, применять пониженные тарифы страховых взносов не вправе.

Между тем упомянутая организация в случае соблюдения по итогам 9 месяцев 2019 года условий о доле доходов и средней численности работников, сможет применять пониженные тарифы страховых взносов с 1 января 2020 года.