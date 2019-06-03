Клерк.Ру

Летний отпуск: мечта или реальность

Сегодня первый рабочий день лета-2019. Несмотря на то, что лето традиционно считается порой отпусков, для многих бухгалтеров полноценный летний отпуск — это только мечта.

«Клерк» решил провести опрос на тему летнего отпуска, в котором приглашаем вас принять участие.

Налоговые проверки становятся жестче. Научитесь защищать себя в онлайн-курсе «Клерка» — «Налоговые проверки. Тактика защиты».

Посмотрите рассказ о курсе от его автора Ивана Кузнецова, налогового эксперта, который раньше работал в ОБЭП.

Заходите, регистрируйтесь и обучайтесь. Обучение полностью дистанционно, выдаем сертификат.

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