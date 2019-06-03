Летний отпуск: мечта или реальность

Сегодня 3 июня, кассу нужно было зарегить до 1 июня. Платежи пока не принимаю, жду официального з...
Сенсационные результаты опроса ВЦИОМ: на Марсе тоже поддерживают Путина!...
Рисунок 19 не тот: он повторяет рисунок 20, а должен содержать разноску в правой таблице....
эта услуга подключается не автоматом, а по согласию абонента. Можно отключить ее.И в долг ты уход...
А где наш любимый и дорогой (в буквальном смысле слова) Касперский?...
Спасибо! Оставайтесь с нами - расскажем еще много интересного :)...
Очень хочется взять ручку красного цвета и исправить ошибки в статье :)...
Не знай не знай.... видимо зависит от региона. моим например ничего не выдавали. И обоим получала...
Смотря какой оператор. На Мегафоне например подключают некий виртуальный счет "всегда будь на свя...
А как же Барбара Стрейзанд, почтенный возраст судьи и связанные с ним намеки на всякие тревожные ...
Разве крайний срок по декларации на прибыль не 28 июля?
А Клерк, похоже, тоже не ангел.
И что же в этом сенсационного? Вот если бы 146% был рейтинг, это я понимаю - сенсация. Все бы уди...
ИНН через ЗАГС выдают с 2001 года, если не раньше, вместе со свидетельством о рождении. Нашим дет...
А где доказательства, что его честь и достоинство понесли какой-либо ущерб? Нет ущерба - нет комп...
Подскажите пожалуйста, если в решении суда написано, что пошлина подлежит возврату в полном объём...
Электронные будут также рисовать. Ну, кто будет проверять листы этих таксистов. Пока они в аварию...
А Вы хотите привести доказательства обратного ?Если бы думал, то не затеял бы такое... Сегодня уз...
всё они знают...https://drive.google.com/open?id=0B1e6LTjrtgJ-QVZIdXZ0NTdINk0почитайте - интересн...
Давайте не будем уподобляться тем, кто голословно обвиняет судью в уголовных преступлениях ("отмы...
Я вообще с трудом понимаю зачем нужны путевые листы. как документ строгой отчетности. В моем пони...
Вы вот льете помои на Клерк здесь же. И? :) Вы предлагаете удалять частные мнения людей по этому ...
Ну, информация о том, кто рассматривает дело, обычно известна задолго. Также мне не понятно, поче...
Если вы не в курсе, сообщаю, что в день принятия судебного акта ознакомиться с ним на сайте суда ...
В данном конкретном случае достаточно было бы просто ознакомиться с первоисточником - судебным ак...
+ копии паспортов и СНИЛС руководства
Публичные извинения принесены! Конфликт исчерпан! Иск подлежит отклонению ...
Это удивительно, что уже почти 20 лет большинство бухгалтеров так и не поняли, чем возврат отлича...
Вы невнимательны.Мой самый первый вопрос и бы - имеется ли бумажный вариант газеты "Коммерсант".П...
Вот и славненько... Будем считать, что и суд ему откажет в исковых требованиях,однако это уже не ...
Вы - молодцы! А мы - с вами!
Мы извинились: https://www.klerk.ru/buh/articles/486211/
Зашла, прочла. Отлично((((( только вот почему-то ни фига не радует....
Государство победившего маразма. Путиномика, ёпт
За исключением случаев, наносящих чрезвычайный ущерб от нападок, которые, по существу, необоснова...