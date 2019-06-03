Летний отпуск: мечта или реальность

Сегодня первый рабочий день лета-2019. Несмотря на то, что лето традиционно считается порой отпусков, для многих бухгалтеров полноценный летний отпуск — это только мечта.

«Клерк» решил провести опрос на тему летнего отпуска, в котором приглашаем вас принять участие.