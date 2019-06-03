Подготовлены правила маркировки обуви

С 1 июля 2019 должна начаться маркировка обуви. На днях Минпромторг на федеральном портале разместил проект Постановления Правительства, которым утверждаются правила маркировки обувных товаров.

Согласно документу участники оборота обувных товаров осуществляют свою регистрацию в государственной информационной с 1 июля 2019 до 30 сентября 2019 (включительно) либо после 30 сентября 2019 в течение 7 календарных дней со дня возникновения необходимости осуществления деятельности, связанной с продажей обуви.

Вносить в информационную систему сведения о маркировке обуви надо будет с 1 октября 2019 в добровольном порядке, а с 1 марта 2020 в обязательном порядке.

С 1 марта 2020 обеспечение нанесения средств идентификации на потребительскую упаковку или на обувные товары или товарный ярлык обувных товаров является обязательным.

То есть на территории РФ ввод в оборот обувных товаров без нанесения на них средств идентификации и передачи в информационную систему мониторинга сведений о маркировке, а также оборот и вывод из оборота обувных товаров, не маркированных средствами идентификации, допускается до 1 марта 2020 года.