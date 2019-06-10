Как пенсионерам подольше получать выплаты на детей-студентов: лайфхак от ПФР

Детям, потерявшим одного или обоих родителей, назначается пенсия по случаю потери кормильца. А пенсионерам и инвалидам, имеющим на иждивении детей-студентов или школьников, размер страховой пенсии повышается с учетом каждого иждивенца (но не более чем на трех).

Статус учащегося подтверждается справкой учебного заведения, в которой указывается срок начала и окончания обучения.

Между тем по заявлению учащегося ему могут быть предоставлены каникулы после прохождения итоговой (государственной итоговой) аттестации. Это правило распространяется и на выпускников общеобразовательных школ.

В период послеаттестационных каникул у детей сохраняется статус учащегося.

При этом следует учитывать, что в некоторых средних учебных заведениях срок обучения составляет, например, 1 год 10 месяцев. Следовательно, освоение учебной программы завершается в июне. Таким образом, указанные средне-специальные учебные заведения не могут предоставить послеаттестационные каникулы в июле-августе, так как каникулы могут быть предоставлены только в период срока освоения учебной программы.

Если в справке об учебе указан срок окончания обучения «по 31 августа __ года (с учетом послеаттестационных каникул)», то пенсия по случаю потери кормильца на ребенка (или повышение пенсии на иждивенца пенсионеру) устанавливается по 31 августа.

Если учебное заведение выдало справку об учебе с указанием года окончания учебного заведения без указания месяца завершения обучения, то по таким справкам срок выплаты пенсии устанавливается по 30 июня.

Мониторинг сроков установления пенсий по случаю потери кормильца (повышений за иждивенца) показывает, что подавляющее большинство детей не обращается в учебные заведения с заявлением о предоставлении послеаттестационных каникул, что влечет за собой утрату статуса учащегося сразу после издания приказа об его отчислении после прохождения итоговой аттестации) и, как следствие, – утрата права на пенсионное обеспечение.

ОПФР по Республике Саха напоминает, что в случае обращения гражданина с заявлением о продлении выплаты пенсии по случаю потери кормильца (повышения размера пенсии с учетом иждивенца) с предоставлением справки об учебе, в которой срок окончания обучения указан «по 31 июля (с учетом послеаттестационных каникул)» или «по 31 августа (с учетом послеаттестационных каникул)» – выплата пенсии продлевается на указанный в справке срок обучения.