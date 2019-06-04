Изменились правила оформления пенсии для граждан, переехавших за границу

Постановлением Правительства РФ от 26.04.2019 года № 504 внесены изменения в Положение о порядке выплаты страховой пенсии лицам, выезжающим или выехавшим на постоянное жительство за пределы территории РФ.

Теперь не проживающим в России гражданам оформить страховую пенсию и предоставить необходимые документы можно в любом территориальном органе ПФР, вне зависимости от прежнего места жительства на территории РФ.