Изменились правила оформления пенсии для граждан, переехавших за границу

Да уж! Дело из-за суммы доначислений только сложное, было бы там 10 млн, это доначисление бы Упра...
Вся проблема русского человека в том, что он ни в чем не разобравшись высказывает своё мнение, по...
ИП из Башкирии якобы не знал, что его поставщик из Калуги находится на УСН. Тот его уверял, что у...
им уже давненько не важно выяснять откуда взялся товар, главное что не от того от чьего имени выс...
Работа в НКО на общественных началах - это волонтерство. И не важно, кто работает: родитель ребен...
УСНи 2 млрд оборотов? Надо очень верить людям )))
Не забывайте, что согласно позиции ВС РФ, налоговый орган после проведения ВНП в соответсвии со с...
Конечно, открытое пространство дает возможность комментировать все что угодно. Вопрос только в то...
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE_%D0%9D._%D0%92._%D0%93%D0%BE%...
по моему уважаемый гуру какого то странного мнения о наших налоговых органах и их обязанностях) Б...
Библию тоже постоянно переписывали и переводили. А потому там все перепутано, в угоду ловцов чело...
Тот ИП на УСН. Помещения в Москве не сдаются в аренду, а снимаются.Доход там должен быть от деяте...
А мой лайк тоже маленький лучик.
С чего бы это? Веками крепостное право, а тут вдруг счастье привалило? Так надо его строить, счас...
здесь публичное пространство. что хочу, то и комментирую.связь 3-НДФЛ с вашими комментариями очен...
Таки, да. Что бы они не делали, все получается плохо для Российского народа. Хорошо получается то...
Я вам про историю и факты. А вы про экстраполяцию личных переживаний и рассказов на все вокруг. Е...
А я не про российские регионы, я про войны в других странах. Вместо которых можно было бы развива...
требую апдейта! как прошло заседание?
Да.... очуменные комментарии... вот прям другого определения подобрать не могу. в смысле могу......
Исключительно ради мифа 2. В старину это называлась подать...
ФСБ требует ключи шифрования у ФСБ.Паноптикум ...
По стандартной процедуре ВЦИОМа такой опрос производится в течении 2-3 дней (сама процедура сбора...
Девушка katerina371, Вы когда что-то пишите, сначала прочитайте всю суть проблемы, потом откройте...
За штуууку??.... представтьте теперь масштабы... И этот подзаголовок - чистейшая провокация, ведь...
Смотрю вот на все вот это и как будто дежавю... будут шить нам фабрики фуфайки и ватники, появятс...
оно не мне надо. по работе задали вопрос, а я настолько глубоко в теме не шарю. так что Вы меня с...
в нюансы не вникала. По аналогии с добровольными скорее всего хоть как платите только их оповести...
что вы подразумеваете под скрывает деятельность и не видно в декларации? декларация 3-НДФЛ сдаетс...
Прям бальзам на душу. Только с утра получили очередное решение о незаконной блокировке. Кучу пис...
ПФ на основании данных СЗВ-М формирует списки занятых, по хорошему родители детей-инвалидов работ...
еще вопрос: как часто вносится этот платеж?
Для большинства это слишком сложно для понимания - живут в одномерном мире. Им подавай или хороше...
когда они официально не могут что то сделать-звонят. Спокойно на ТКС отправляю) в 90% не пишут ни...