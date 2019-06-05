Какие пенсионные льготы положены многодетным мамам

Согласно действующему пенсионному законодательству многодетные матери, родившие и воспитавшие до восьмилетнего возраста 5 и более детей, как и раньше, будут выходить на пенсию в 50 лет.

Мамочки троих или четверых детей впервые получили право выйти на пенсию раньше установленного пенсионного возраста.

Имея троих детей, мама может пойти на пенсию в 57 лет, если же у женщины четверо детей, то пенсия ей будет назначена в 56 лет.

Для того, чтобы отправится на пенсию досрочно, многодетным мамам нужно иметь 15 лет страхового стажа. Еще одним обязательным условием является воспитание детей до восьмилетнего возраста.

Напомним, что уход до достижения ребенком полутора лет включается в стаж. За троих детей в стаж максимально включается 4,5 года, за четверых детей — 6 лет. Уйти на пенсию досрочно могут и мамы, усыновившие детей.

Право на досрочную пенсию не распространяется на женщин, лишенных родительских прав. При этом неважно, когда произошло лишение матери родительских прав: до достижения ребенком восьмилетнего возраста или после этого, в любом случае право на досрочный выход на пенсию у женщины будет отсутствовать.

Такие разъяснения дает ОПФР по Ставропольскому краю.