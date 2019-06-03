В Думу внесен проект о сохранении прежнего возраста для пенсий из НПФ

В Госдуму поступил анонсируемый ранее законопроект № 722163-7, который вносить поправки в Федеральный закон от 07.05.1998 № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах».

Дело в том, что повышение пенсионного возраста коснулось и тех, кто имеет право на получении негосударственной пенсии из НПФ.

Вместе с тем поздний выход на негосударственную пенсию делает институт негосударственной пенсии менее привлекательным для потенциальных вкладчиков, в связи с чем, объем поступлений в негосударственные пенсионные фонды сокращается.

Законопроектом предлагается вернуть возраст выхода на негосударственную пенсию 55 и 60 лет для женщин и мужчин соответственно.

Предлагается уточнить пенсионные основания, исключив из них условие о наличии страхового стажа, и порядок обращения за негосударственной пенсией. Это позволит привлечь к накоплению будущих пенсий в НПФ такие категории лиц, как самозанятые граждане, иностранные граждане, лица, имеющие иждивенцев и наемных работников.

Проект также гарантирует сохранение права на назначение негосударственной пенсии ранее 55 и 60 лет для женщин и мужчин соответственно в случаях, когда у них возникает право на получение страховой пенсии, пенсии по государственному пенсионному обеспечению ранее такого возраста (например, для инвалидов, лиц, работающих в районах Крайнего Севера и т.д.) вне зависимости от наступления дополнительных оснований.

Указанные изменения направлены на улучшение финансового положения граждан предпенсионного возраста, сообщается в пояснительной записке.

При этом законопроектом предусмотрена возможность установления по желанию сторон в пенсионных договорах иного повышенного возраста выхода на пенсию.

Возможность установления дополнительных пенсионных оснований, например — требования к продолжительности стажа работы у данного вкладчика-работодателя, проектом сохраняется. Это позволит вкладчику-работодателю проводить гибкую кадровую политику.