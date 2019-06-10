В каких случаях могут производиться удержания из пенсий

Удержания из пенсий могут производиться на основании:

— исполнительных документов;

— решений судов о взыскании сумм пенсионного обеспечения и фиксированных выплат вследствие злоупотребления со стороны гражданина;

— решений органов ПФР, которые осуществляют пенсионное обеспечение, о взыскании пенсии и фиксированной выплаты к ней, излишне выплаченных пенсионеру в связи с нарушением ими законодательства.

На основании исполнительных документов производятся следующие взыскания:

— на алименты;

— задолженности по кредитам, коммунальным платежам, административные штрафы, налоги и сборы;

— возмещение материального ущерба, причиненного юридическому либо физическому лицу;

— возмещение вреда, причиненному здоровью;

— возмещение ущерба, причиненного преступлением и другое.

Ежемесячный процент удержания в пределах установленного Законом размера указывает судебный пристав-исполнитель в постановлении об обращении взыскания на пенсию. В рамках открытого исполнительного производства пристав-исполнитель уведомляет пенсионера о размере взыскания и сроке для добровольного погашения долга. Если пенсионер не имеет возможности расплатиться по исполнительному листу одномоментно, документ передается в ПФР для принудительного удержания долга из пенсии.

В соответствии с Законом может быть удержано не более 50 %, а в установленных случаях (удержание алиментов на несовершеннолетних детей, возмещение вреда, причиненного здоровью, возмещение вреда лицам, понесшим ущерб в результате смерти кормильца, и возмещение за ущерб, причиненный преступлением) — не более 70 % пенсии.

На основании решений органов ПФР производятся удержания излишне выплаченных сумм пенсий и социальных выплат, возникших по вине пенсионеров.

Есть категории граждан, у которых наиболее часто встречаются случаи образования задолженности:

1) Пенсионеры—студенты, которым выплачивается пенсия по утере кормильца или находятся на иждивении своих родителей, которые получают повышенную пенсию на иждивенца. При установлении данной пенсии или повышения одно из условий — обучение студента на дневном отделении. После отчисления из учебного заведения, переводе на заочное обучение либо призыва в армию эта категория пенсионеров теряет право на получение пенсии, однако забывает сообщить в ПФР о данном факте. 2) Граждане, которые осуществляют уход за детьми-инвалидами, инвалидами 1 группы, престарелыми лицами (старше 80 лет). Дело в том, что получать данные выплаты могут трудоспособные неработающие граждане. В этой группе основная масса переплат происходит по причине того, что граждане, которые оформили уход за своими дедушками и бабушками, за соседями и т.д., через некоторое время могут забыть, что они не должны устраиваться на работу. Если выяснится, что ухаживающий работал либо сам вышел на пенсию, то переплату необходимо вернуть. 3) Граждане, которые получают минимальную пенсию (ниже прожиточного минимума пенсионера). В данном случае лицу устанавливается ФСД или РСД. Доплата назначается только неработающим пенсионерам. После выхода на работу выплата социальной доплаты прекращается, а излишне выплаченная сумма средств подлежит взысканию с пенсионера.