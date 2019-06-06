«Первичка» на иностранном языке должна быть переведена на русский

Для целей налога на прибыль расходы должны быть обоснованы и документально подтверждены.
При этом под документально подтвержденными расходами понимаются затраты, подтвержденные документами, оформленными в соответствии с законодательством РФ, либо документами, оформленными в соответствии с обычаями делового оборота, применяемыми в иностранном государстве, на территории которого были произведены соответствующие расходы, или документами, косвенно подтверждающими произведенные расходы (в том числе таможенной декларацией, приказом о командировке, проездными документами, отчетом о выполненной работе в соответствии с договором).
Государственным языком РФ на всей ее территории является русский язык.
Таким образом первичные учетные документы, подтверждающие данные налогового учета, если они оформлены в соответствии с обычаями делового оборота, применяемыми в иностранном государстве, и составлены на иностранном языке, должны быть в обязательном порядке переведены на русский язык.
Такие разъяснения дает Минфин в письме № 03-03-07/33537 от 08.05.2019.
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