«Первичка» на иностранном языке должна быть переведена на русский

Для целей налога на прибыль расходы должны быть обоснованы и документально подтверждены.

При этом под документально подтвержденными расходами понимаются затраты, подтвержденные документами, оформленными в соответствии с законодательством РФ, либо документами, оформленными в соответствии с обычаями делового оборота, применяемыми в иностранном государстве, на территории которого были произведены соответствующие расходы, или документами, косвенно подтверждающими произведенные расходы (в том числе таможенной декларацией, приказом о командировке, проездными документами, отчетом о выполненной работе в соответствии с договором).

Государственным языком РФ на всей ее территории является русский язык.

Таким образом первичные учетные документы, подтверждающие данные налогового учета, если они оформлены в соответствии с обычаями делового оборота, применяемыми в иностранном государстве, и составлены на иностранном языке, должны быть в обязательном порядке переведены на русский язык.

Такие разъяснения дает Минфин в письме № 03-03-07/33537 от 08.05.2019.