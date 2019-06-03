Электронные системы доставки никотина обложат акцизами

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минфину отнести к подакцизным товарам электронные системы доставки никотина (ЭСДН) многоразового использования и определить для них ставки акциза на 2019–2021 гг.

Такое поручение было дано по итогам заседания правительства 27 мая, пишут «Ведомости».

ГОСТ, Налоговый кодекс и Роспотребнадзор определяют ЭСДН как устройства, в которых вместо табака используется никотиносодержащая жидкость, пары или дым которой вдыхает человек.

Проект поправок в Налоговый кодекс, которые вводят акцизы на одноразовые ЭСДН, правительство уже внесло в Госдуму 30 мая. Согласно поручению Медведева ко второму чтению этих поправок к подакцизным товарам должны быть отнесены и многоразовые устройства.

Однако эксперты говорят о несправедливости таких поправок, потому что системы доставки никотина на основе жидкости будут облагаться налогом дважды — сама жидкость и устройство для ее потребления. Они считают это дискриминацией систем доставки никотина по сравнению с системами нагревания табака, которые уже занимают большую часть российского рынка. Кроме того, многоразовые ЭСДН без жидкости представляют собой просто бытовые электронные устройства. И облагать их акцизами, это все равно, что облагать зажигалки.