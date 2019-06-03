Клерк.Ру

Интернет-торговля активно развивается

За 2018 год объем российского рынка интернет-торговли вырос на 59 и достиг 1,66 трлн руб. Такие данные приводятся в исследования Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ).

Темпы роста рынка оказались лучшими с 2010 года, передает РБК.

Добавим, последние три года темпы роста объема онлайн-торговли в России не превышали 20%.

Новое исследование показало, что довольно серьезный вклад в развитие рынка внесли малые и средние онлайн-продавцы, развивающие бизнес в регионах. Также на рост рынка повлияло увеличение популярности отдельных категорий товаров, например, мебели.

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