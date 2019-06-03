Бизнес просит мораторий на штрафы за нарушение ветеринарных требований к молочной продукции

Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ; объединяет крупнейших ритейлеров, включая X5 Retail Group и «Магнит») обратилась к вице-премьеру Дмитрию Козаку с предложением ввести мораторий на 12 месяцев на штрафы за нарушение правил электронной ветсертификации (ЭВС).

В аппарат Козака оно поступило, его проработают Минсельхоз и Россельхознадзор, как и аналогичное обращение от производителей, сообщил представитель вице-премьера. С документом ознакомились «Ведомости».

ЭВС «Меркурий» — система прослеживаемости продукции от поля до прилавка. С июля 2018 г. система стала обязательной для продукции животного происхождения, включая рыбу, мясо, сырое молоко и некоторые готовые продукты. Правда, изначально молочная продукция — питьевое молоко, йогурты, сметана и проч. — в перечень не попала, но впоследствии Минсельхоз настоял на ее включении в список. С 1 июля «Меркурий» станет обязательным и для готовой молочной продукции, кроме питьевого молока, кисломолочных продуктов и мороженого. Для последних правила заработают с 1 ноября.

Система поможет в борьбе с фальсификатом — его доля в молочной продукции в 2018 г. составила 21,6%, сообщал Россельхознадзор. Переработчики молока выступали против: из-за большой номенклатуры молочной продукции система может сбоить, что грозит перебоями в поставках. Также они указывали на отсутствие ветеринарных рисков в готовой продукции.

За нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки, хранения или реализации для юридических лиц КоАП предусматривает 10 000–20 000 руб. штрафа, за перевозку без ветеринарных сопроводительных документов — 300 000–500 000 руб.

Сегодня действует мораторий по штрафам за ошибки в документах на 12 месяцев для продукции, вошедшей в ЭВС с 1 июля 2018 г. Правда, он негласный, в законе его нет.

Примерно 1,5 года назад началось обсуждение возможности маркировать молочную продукцию, которая рассматривалась как альтернатива ЭВС для готовой молочной продукции. Маркировку в 2019 г. поддержал и премьер Дмитрий Медведев, системы должны быть интегрированы: на этапе поставки сырья будет действовать ЭВС, а от завода — непосредственно маркировка. Минпромторг, по словам его представителя, разработал и внес в правительство проект постановления о проведении эксперимента по маркировке готовой и упакованной молочной продукции. Интеграция двух систем обеспечит прослеживаемость «от фермы до прилавка», поможет снизить нагрузку на бизнес, уверяет он. Центр развития перспективных технологий (оператор маркировки) готов к официальному запуску пилота, он работает с молочной отраслью с 2018 г. и уже обследовал площадки основных производителей, говорит представитель центра.

Эксперты опасаются, как бы компаниям не пришлось работать сразу в двух системах — с обязательной маркировкой и «Меркурием».