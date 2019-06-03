В России предлагают ввести экологический сбор с производителей сигарет

В России предложили взимать экологический сбор с производителей табачной продукции. Он должен составлять не менее 5 рублей с одной пачки.

Письмо с таким предложением в министерство отправил федеральный проект «Трезвая Россия», пишут «Известия».

Необходимость введения меры авторы письма объясняют негативным воздействием потребления табачной продукции на экологию. В мире ежегодно выпускается около 6 трлн сигарет, сотни тысяч тонн окурков попадают в окружающую среду — в основном в воду. При этом окурки относятся к классу токсичных отходов. Например, сигаретный фильтр сделан из пластика — ацетата целлюлозы, который разлагается в течение 100 лет. Поэтому переработке таких отходов нужно уделять особое внимание.

В пресс-службе Минздрава «Известиям» сказали, что ведомство не возражает против введения таких мер, учитывая вред, который курение наносит экологии. Около двух третей всех отходов — окурков — выбрасывается в окружающую среду, создавая в мире каждый год до 680 млн т мусора. С ним в окружающую среду поступают более 7 тыс. химических веществ, содержащихся в табачных изделиях, внушительная часть из которых токсична. В ведомстве уточнили, что вопрос введения экосбора целесообразно проработать с Минприроды и Минфином.

Часть экспертов идею поддерживает. Но только в том случае, если собранные деньги действительно пойдут на сбор и переработку отходов табачных изделий.